愛回家「清潔阿姐」玩抖音零粉絲？　慘遭針對晒TVB員工證反擊

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》昨晚（7日）迎來大結局，劇中飾演清潔女工「頌姐」的68歲資深演員劉桂芳，早前進駐內地社交平台抖音與網民互動，不過過程卻相當激心，更令她一度大發牢騷！

劉桂芳效力TVB超過30年。（抖音@劉桂芳）

劉桂芳在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演清潔女工「頌姐」。（劇照）

零粉絲兼被指違規 激動公開員工證

劉桂芳初玩抖音時出師不利，曾發文抱怨「玩了廿天連一個關注都沒有」！結果被網民提醒，才驚覺自己誤將「關注別人」的130個名額當成自己的粉絲數。其後，她上載朋友替她拍攝的單人照及個人演出片段，竟被平台指控「盜用人家照片」及犯規，甚至被限制發布。

接連被禁令她大感莫名其妙兼心灰，她不解地反擊：「我有著衣服，我不是裸照！為什麼不准許我放上網？」為了證明自己真的是本尊，她索性公開自己的TVB員工證，向網民強調：「大家不要擔心我欺騙，這是我的證件！」

劉桂芳開抖音廿日，投訴自己零人關注。（抖音@劉桂芳）

有網民提醒芳姐將「關注別人」的130個名額，當成自己的粉絲數。（抖音@劉桂芳）

被質疑「呃人」，芳姐直言「好嬲」，索性晒出TVB員工證。（抖音@劉桂芳）

勤力推出新片及相。。（抖音@劉桂芳）

拍片霸氣回應 坦言放棄官方認證

餘怒未消的她，其後親自拍片回應事件。從片中可見，穿上藍衫的劉桂芳在鏡頭前大吐苦水。她坦言對於被抖音指控感不悅：「抖音話我呃佢，我其實好嬲嘅，明明嗰張相係我一個人，又話我呃佢，話我偷人嘢，最樣係我最唔滿意，所以我有段時間寫好多嘢。」但現時她已經看開，不再強求官方認證：「我唔好理佢認唔認證啦，總之我係TVB合約藝員。唔認證唔緊要，最緊要唔好Cut我，我仍然可以喺呢度同大家見面，多謝你哋關心。」但實情，劉桂芳的帖文反應不俗，單是這則澄清影片，已有逾4000人派心，又累積過千個留言。

開心同粉絲打招呼。（抖音@劉桂芳）

不滿自己一直不獲認證。（抖音@劉桂芳）

被質疑「呃人」。（抖音@劉桂芳）

一段片有逾4千人派心，討論度亦高。（抖音@劉桂芳）

效力TVB逾30年 曾遭大幅減薪95%

效力無綫超過30年的劉桂芳，歷年來演盡無數綠葉角色。她曾於受訪時透露已與TVB簽訂一年「老人約」，雖然過去曾遭遇減薪95%的不公平對待，但她依然敬業樂業。她亦曾感慨表示：「我由入行御用美人、靚太，做到古天樂、周星馳、周慧敏佢哋御用主角媽媽，到依家做御用管家，之後都係會做《愛回家》清潔工繼續洗住廁所先！」角色定位似乎沒多變化，亦感嘆從前未聽監製勸告，為騷錢過份爭取過鏡：「以前有監製話過我，因為我第一個衝咗去過鏡，乜嘢垃圾都做，因為過一過鏡又一個騷！佢話咁做累咗妳呀！」

少女時代嘅芳姐。（抖音@劉桂芳）

劉桂芳年輕時係「御用美人」。（抖音@劉桂芳）

近年與TVB簽「老人約」。（資料圖片）