黃婉曼試玩AI健康檢測　40+成功學識游泳大呼「成就解鎖」

前新聞主播黃婉曼（Icy）今日（7日）現身銅鑼灣出席一連六日的LIVE4WELL《紫數日：生命探索之旅》預防醫學活動。黃婉曼平時既要兼顧忙碌工作，又要悉心照顧家庭，對身心健康及抗衰老特別注重。Icy在活動現場一口氣試用了七部AI健康檢測儀器，更大讚儀器夠便利，期間更即場拍攝Reels與網民分享健康心得！

黃婉曼今日出席活動。（盧振輝攝）

黃婉曼今日出席活動。（盧振輝攝）

驚訝身體數據精準 體重標準但「嫌自己偏瘦」

談及現場的AI檢測體驗，Icy坦言結果令她大開眼界。她分享道：「如果睇啱真係可以買一套返屋企！因為佢由最簡單嘅肌肉夠唔夠、體脂率會唔會過高，到細胞有冇發炎，甚至我有冇『精神內耗』都可以測到！」被問到按摩時經常被按摩師指肌肉太緊繃，Icy笑言：「每一次去按摩，啲姐姐都會問：『你係咪好努力工作啊？』或者話我壓力好大，但我每次都話：『唔係啊，我冇啊！』所以今日我都想知道自己到底有冇內耗。」

黃婉曼試玩AI健康檢測。（盧振輝攝）

黃婉曼試玩AI健康檢測。（盧振輝攝）

雖然檢測顯示她的體重與內臟脂肪均非常標準，但Icy卻對自己的身體狀況有更高要求：「檢測話我體重好標準，但我自己覺得標準通常都偏瘦！反而係肌肉量可以再多少少，醫生話可以精準到睇得出百分比，等我知道可以補充多啲水份，或者做多啲運動。」

黃婉曼嫌自己偏瘦。（盧振輝攝）

黃婉曼話要做多啲運動。（盧振輝攝）

不畏下半身酸痛 強化肌肉兼預防腰痛

身為人母的Icy也大談媽媽們常見的健康痛點，表示自己先前曾因腰痛及膝頭哥痛而求醫：「生完小朋友嘅媽媽好容易腰痛同膝頭哥痛，我睇醫生話我係肌肉量不足。所以我依家會做多啲Pilates（普拉提）同拉筋，希望可以強化身體嘅肌肉，最重要係為咗健康！」至於日常飲食，Icy則主張「快樂飲食法」，不贊成過度禁食：「我係一個比較快樂飲食嘅人，唔會特別節食，因為我覺得咁樣心情會好啲！心情好、身體代謝自然都會好。不過如果去完旅行食多咗，過後就會節制返少少，食得清淡啲，最緊要唔好太強迫自己。」

黃婉曼曾因腰痛及膝頭哥痛而求醫。（盧振輝攝）

40+成功學識游泳 囡囡變身「魔鬼教練」

除了靠普拉提同打高爾夫球建構健康體態之外，Icy更透露自己在剛過去的夏天迎來人生大突破，成功學會游泳：「我四十幾歲都唔識游泳㗎！但今個夏天，我個女教識咗我游泳！」Icy笑言，兩個女兒在游泳池變身「魔鬼教練」，「佢哋話：『唔使驚㗎，你就咁樣落水啦！』連泳圈都唔畀我，叫我直接落水。因為做媽咪喺佢哋面前唔可以話『我好驚啊』，所以我鼓起勇氣將個頭潛落水，點知真係浮得起！」

經過幾次旅行的練習，以前只能「踢水」的Icy終於克服水懼：「依家真係『成就解鎖』！感覺自己好似內在只有6歲咁，真係好開心。依家全家人可以一齊做運動，互相陪伴健康成長，呢樣先係最重要！」

黃婉曼透露成功學識游水。（盧振輝攝）