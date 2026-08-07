愛回家｜橫跨9年終迎大結局　回顧歷年12位「被消失」經典角色

無綫長壽處境劇《愛・回家之開心速遞》陪伴無數家庭度過晚飯時光，不少忠實劇迷除了感到不捨，亦紛紛懷念在中途離隊或「被消失」的經典角色。以下為大家盤點歷年來極具人氣卻「被消失」的角色，以及他們的現況！

《愛・回家之開心速遞》陪伴無數家庭度過晚飯時光。（影片截圖）

《愛・回家之開心速遞》一直是TVB收視保證的王牌處境劇。（影片截圖）

熊心如 —— 蘇韻姿 飾

率先出場的是熊家的「熊心如」，以「天才碩士」及乖乖女形象深入民心，但有傳因為工作態度及遲到問題，遭無綫雪藏並寫走，其後蘇韻姿於2024年4月正式宣布離巢。之後她轉戰舞台劇，並加盟謝東閔與吳業坤的音樂學院，擔任英文歌唱老師，隨後亦有參演HOY TV劇集《我愛九龍城》，發展相當多元。

蘇韻姿飾演的熊心如，原本是《愛．回家》靈魂人物。（劇照）

蘇韻姿於2024年4月正式宣布離巢。（IG@andreaso_）

蘇韻姿亦有參演HOY TV劇集《我愛九龍城》。（《我愛九龍城》劇照/開電視）

博士 —— 馬貫東 飾

第二位就是馬貫東，在劇中飾演忠厚老實的「秦博思」（博士），與Mandy（謝芷倫飾），是劇集早期的王牌經典情侶檔。據知馬貫東的演技獲無綫高層賞識，2019年被安排調離處境劇組，轉戰正劇發展，其後他憑《破毒強人》入圍萬千星輝頒獎典禮「最佳男配角」最後五強，並成功勇奪「飛躍進步男藝員」，躍升為實力派男演員。

馬貫東在劇中飾演忠厚老實的「秦博思」（博士），與Mandy（謝芷倫飾），是劇集早期的王牌經典情侶檔。（IG圖片）

2019年被安排調離處境劇組，轉戰正劇發展。（YouTube影片截圖）

躍升為實力派男演員。（公關提供）

Mandy謝芷倫在劇中飾演超級好女友，深得宅男歡迎。（電視截圖）

Mandy —— 謝芷倫飾

博士離隊，情侶檔Mandy謝芷倫都緊隨其後，她在劇中飾演大小姐林淑敏的第一代霸氣秘書「林美香」（Mandy），可惜劇情安排其前往英國念書及替大小姐頂罪入獄，逐漸淡出劇組並約滿離巢。其後謝芷倫於2021年底嫁給政界人士馬志恆，近年淡出幕前，除了投資花膠生意獲封「花膠公主」外，亦常在社交平台分享打高爾夫球，出入遊艇會及豪宅的富貴生活。

謝芷倫在劇中飾演大小姐林淑敏的第一代霸氣秘書「林美香」（Mandy）。（電視截圖）

謝芷倫於2021年底嫁給政界人士馬志恆。（IG@jan.tse）

謝芷倫婚後生活富貴。（IG@jan.tse）

謝芷倫好勤力為花膠店賣廣告！（IG@jan.tse）

細龍太 —— 陳思圻（原名陳偉琪）飾

在劇中飾演細龍太「雷珍妮」的陳思圻，野蠻潑辣又爆笑而受劇迷支持。不過2019年她因為涉酒駕等負面新聞，被無綫雪藏及寫走，最終她於2021年正式宣布離巢，現時她是自由身藝人，改名陳思圻重新出發，曾為HOY TV主持節目《Summer Girls 2022》，現在積極發展KOL事業，擔任活動司儀及演奏豎琴。

在劇中飾演細龍太「雷珍妮」的陳思圻，野蠻潑辣又爆笑而受劇迷支持。（電視截圖）

劇中陳偉琪同鄭世豪係一對。（IG圖片）

「細龍太」陳思圻（原名陳偉琪）曾為HOY TV主持節目《Summer Girls 2022》。（葉志明攝）

George —— 張明偉 飾

在劇中飾演島大補習天王 「佐治」的張明偉，他標誌性的「林作頭」造型極具喜感，深受觀眾喜愛。但在2021年他因為個人言論及合約問題告別TVB，劇情交代其出國發展，離巢後專心回歸音樂發展，擔任獨立搖滾樂隊的主音兼結他手，活躍於各大型音樂節及Livehouse演出，早前他更向李麗珍女兒許倚榕求婚成功！

張明偉在劇中飾演補習天王佐治，成功入屋。（YouTube影片截圖）

張明偉擔任獨立搖滾樂隊的主音兼結他手。

許倚榕同張明偉好sweet。（ig@annise_____)

曹總 —— 劉一飛 飾

由劉一飛飾演的曹總，憑著半鹹淡廣東話及「TVB御用內地土豪」形象紅遍全港，劇中極度痴情追求熊尚善，是全劇神級喜劇配角之一。可惜他在2021年因為健康問題抱恙，主動提出休息並正式離開TVB，現時他正式退休養病。

由劉一飛飾演的曹總，憑著半鹹淡廣東話及「TVB御用內地土豪」形象紅遍全港。（電視截圖）

劉一飛在《愛·回家之開心速遞》飾演的曹總是劇中最受歡迎的角色之一。

細龍生 —— 鄭世豪 飾

飾演細龍生「龍力士」的鄭世豪，將「媽寶」兼又廢又壞的搞笑形象演得活靈活現，2024年爆出因為談不攏，及深感發展受限而決定約滿離巢，結束24年賓主關係。現時鄭世豪離巢後轉行發展新職業，學以致用擔任企業培訓師及歌唱導師，同時繼續堅持獨立音樂發表。

飾演細龍生「龍力士」的鄭世豪，將「媽寶」兼又廢又壞的搞笑形象演得活靈活現。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

細龍生鄭世豪宣布離巢，與TVB結束24年合作關係。（IG@chengsaiho）

鄭世豪轉行發展新職業。（IG@chengsaiho）

阿May —— 趙希洛 飾

趙希洛在劇中飾演大小姐秘書阿May，外表溫柔，但是偶爾爆發「癲婆」神經質，超有反差。不過趙希洛於2023年9月正式宣布離巢，結束效力16年的TVB合作關係，有報道指因奪得「最佳女配角」後，遭無綫冷待而被降格，之後心灰意冷離開，離巢後以自由身發展，經常四處旅遊享受人生，並適時參與不同的演藝及品牌活動。

趙希洛在劇中飾演大小姐秘書阿May。（電視截圖）

趙希洛曾效力TVB 16年，2019年憑《金宵大廈》的癲婆何太奪「最佳女配角」。（IG@ccandice.c）

趙希洛好靚呀！（IG@ccandice.c）

池子孝 —— 阮政峰 飾

在劇中阮政峰飾演熱血又帶點傻氣的「池子孝」，劇中曾與熊心如、Venus和Liza等人有多條感情線，不過阮政峰於2024年7月在社交平台拍片，正式宣布離巢，結束與TVB長達14年的賓主關係。離巢後他除了自設工作坊開班教學外，亦擔任婚宴司儀、魔術師及武術導師，並積極嘗試參與不同平台的節目演出。

池子孝。（電視截圖）

池子孝同Venus。（IG@judy.kwong）

Liza —— 姜麗文 飾

姜麗文在劇中飾演菲律賓籍女傭「Liza」，與池子孝為經典情侶檔，憑著維妙維肖的搞笑菲律賓口音廣東話，贏得觀眾掌聲。姜麗文於2024年年初正式宣布約滿離巢TVB，結束7年賓主關係，離巢後專注個人發展及婚姻生活，除了在社交平台自製網絡節目外，更創立自家朱古力品牌。

姜麗文在劇中飾演菲律賓籍女傭「Liza」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

姜麗文於2024年年初正式宣布約滿離巢TVB，結束7年賓主關係。（IG@lesleychianglove）

自製網絡節目。（YouTube@Lesley Chiang Official）

豹哥（馬豹） —— 黎彼得 飾

飾演熊樹根（劉丹飾）的死黨好兄弟「豹哥」的黎彼得，曾經與熊樹根、龍敢威（羅樂林飾）及譚道德（陳榮峻飾）在劇中組成Hip-Hop組合「大四喜」，一度爆紅。但是2021年底黎彼得因為接受心臟「通波仔」手術，而向劇組請假休養，康復後他多次向無綫表達希望復工，卻一直未獲安排工作，變相遭劇組雪藏及寫走，劇情僅交代他回鄉，最終約滿離巢。其後黎彼得轉戰網絡世界，除了開設YouTube節目擔任主持外，亦有參與網絡劇及商演活動，可惜今年3月開始他就已經因為中風臥床，身體機能逐漸衰退，最終與世長辭。

「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、「豹叔」黎彼得和「譚道德」陳榮峻在劇集《愛回家之開心速遞》中，組成「大四喜」。（資料圖片）

黎彼得開設YouTube節目擔任主持。（YouTube影片截圖）

Anita（江慧喬） —— 梁茵 飾

梁茵在劇中飾演接龍集團員工「Anita」（江慧喬），以拜金、精明又惹味的經典「港女」及「威龍女神」形象深入民心。劇中與 George（佐治）、阿壯及TT等角色的感情糾纏搞笑又吸睛，深受網民喜愛。不過梁茵於2021年底因與TVB的合約條款及薪酬而出現分歧，最終談不攏而不歡而散，約滿離巢，角色亦隨之消失於劇中。離巢後的梁茵一度陷入經濟困境，其後被網民發現於尖沙咀一間日式餐廳擔任侍應，靠自己雙手打工賺錢，現時她已轉型為自由身藝人，除了積極發展KOL事業及接拍廣告外，亦有參與舞台劇及其他獨立影視作品演出。

梁茵在劇中飾演接龍集團員工「Anita」（江慧喬），以拜金、精明又惹味的經典「港女」及「威龍女神」形象深入民心。（《開心速遞》電視截圖）

深受網民喜愛。（IG@kikoleungyan）

離巢後的梁茵一度陷入經濟困境，其後被網民發現於尖沙咀一間日式餐廳擔任侍應。（資料圖片）

雖然這些經典角色未能夠陪大家走到最後大結局，但是他們帶來的歡笑和回憶，相信會一直留在劇迷心目中！