愛回家大結局｜龍力蓮有喜　大四喜Rap住講拜拜暗藏傳承驚喜

陪伴香港人無數個晚上的TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》，播足九年後，今晚（7日）終於迎來第2868集大結局，正式以全港最長壽節目的姿態光榮落幕！「大小姐」林淑敏在2021年「出嫁」時受訪已事前預告，結局絕非「BBQ咁簡單」，劇組花盡心思，以連串驚喜與溫馨橋段為這套處境神劇畫上完美句號。

林淑敏2021年已預告《愛回家》結局非「BBQ」咁簡單。（電視截圖）

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》，播足九年後，今晚（7日）終於迎來第2868集大結局！（電視截圖）

熊尚善獻計假意外 成功箍實熊家齊人留港

大結局的開首，一向熱鬧的「熊家」原本面臨各散東西的危機。幸好「熊尚善」（滕麗名 飾）出動絕招獻計，要求阿爸「熊樹根」（劉丹 飾）假扮拍攝家居意外廣告。這招「苦肉計」果真奏效，成功喚醒眾人的家庭凝聚力，最終一家人決定齊齊整整繼續留在香港生活，場面溫馨。

吳若希驚喜客串 接過手機寓意「傳承」

劇集除了大團圓，更巧妙地安插了交接儀式。當熊家眾人在酒樓開心慶祝時，即將接棒的新一輯《愛·回家之三代同糖》主要角色吳若希與李茵彤以「母女」姿態驚喜現身。她們從「金城安」（周嘉洛 飾）手中接過手機，熱心地為熊家眾人拍攝大合照，這個細微的舉動充滿「傳承」意味，象徵將歡笑接力傳播下去。

熊家眾人在酒樓開心慶祝。（電視截圖）

吳若希驚喜客串。（電視截圖）

接過手機寓意「傳承」。（電視截圖）

大合照！（電視截圖）

大小姐水水齊大肚 龍熊兩家真正三代同堂

至於一直鬥個你死我活的「大小姐」林淑敏與「熊尚善」滕麗名，去到結局依然要鬥！兩人巧合地在同日同時段為新公司開幕，並雙雙邀請「大四喜」助陣演出。眼見「大小姐」的新公司力蓮集團門外突發爆水喉，向來機智的「尚善」立刻化敵為友，在尚善影視公司內搭建集團廠景，順利將所有人聚集在一起。

而在開幕禮上，更爆出全晚最大喜訊！「宋瑞輝」（許家傑 飾）當眾宣布：「阿蓮有咗！」加上早前已宣布懷孕的「熊若水」（呂慧儀 飾），令「熊家」和「龍家」齊齊雙喜臨門，真正邁向三代同堂的皆大歡喜結局。

「大小姐」林淑敏與「熊尚善」滕麗名，去到結局依然要鬥！（電視截圖）

開張！（電視截圖）

開張！（電視截圖）

龍力蓮有喜！（電視截圖）

大四喜Rap出心聲 根叔道別：後會有期

結局的最後高潮，當然落在紅爆網絡的「大四喜」身上，四位老戲骨以Rap形式唱出九年來的心聲與感激：

「熊樹根」劉丹：「Yo 所謂一夜夫妻有百日恩，你哋睇咗十年，我哋好感恩」

「大龍生」羅樂林：「當初觀眾嘅你係細路哥，陪住你成長變咗職場阿哥」

「龍敢佳」鍾志光（取代「馬豹」黎彼得）：「結婚生仔本來笑呵呵，我哋多謝多謝望你獲益良多」

「譚道德」陳榮峻：「交個Mic出嚟大家齊嚟rap吓歌」

隨後，樊奕敏、李偉健、陳浚霆等一眾演員輪流登場，鏡頭前展現出猶如一家人般的深厚感情。最後，由大家長「熊樹根」作終極總結，他對著鏡頭依依不捨地道出：「記住我哋，記住我哋，後會有期。」為這九年的歡笑歲月，留下最感人的一幕。

大四喜Rap住講拜拜！（電視截圖）

大四喜Rap住講拜拜！（電視截圖）

熱鬧！（電視截圖）