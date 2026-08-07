林恬兒老公何正德被爆背妻攬女　黑超女被起底身份曝光為保險經紀

已故富商林百欣孫女、林建岳與前妻謝玲玲的大女林恬兒（Emily）是城中知名的百億千金，2014年與前全國政協常委、已故富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，兩人育有一子一女，一家四口幸福美滿。不過昨日（6日）有網民在Threads爆料，疑似在加拿大溫哥華拍到何正德與一名長髮墨鏡女互動親密，而新歡亦隨即被起底！

林恬兒遺傳了媽媽的優良基因。（IG@emilylam.ho）

林恬兒是林建岳大女。（IG@emilylam.ho）

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚。（IG@emilylam.ho）

兩公婆經常出雙入對。（IG@emilylam.ho）

婚後育有一子一女，一家四口幸福美滿。（IG@emilylam.ho）

網民Threads震撼爆料 疑似何正德溫哥華攬錫黑超女

有網民昨日（6日）在Threads爆料：「召喚Threads家長！siu4真係笑x到我肚痛，行個街都可以食到咁大個花生🥜本來諗住拍下條人龍有幾長算數啦，點知眼尾望到隔離個廢佬癲x咗咁款，死攬住前面條女係咁啜💋 隔離個黑超女一路xx到塊面燶晒。本身淨係得啖笑send畀fd睇，點知一班fd起底起出事——痴線！咪就係$女林恬兒個老公何正德囉，真係大開眼界📉大佬，偷食偷到咁x大膽張揚嘅喂？呢度溫哥華列治文嚟架師兄，成街都係香港人，以為換個新IG就當冇事發生？真係以為人哋onx架喎。今日一於幫你條友通天！聽講已經有fd認得條小三係邊個lu，真係食花生食到停唔到口。🔥 推夠1000轉發即刻再爆料！ 坐定定等睇好戲啦喂🍿👀」

有網民在threads爆料指在温哥華機場見到何正德與一女子有親密舉動。

疑似何正德溫哥華攬錫黑超女。（影片截圖）

疑似何正德溫哥華攬錫黑超女。（影片截圖）

疑似何正德溫哥華攬錫黑超女。（影片截圖）

據知片中的長髮墨鏡女名叫Janelle，是一名保險經紀，去年底，何正德在朋友介紹下認識Janelle。而Janelle與何正德的關係被揭後，疑已將個人IG註銷，無法搜尋，男方的IG亦刪掉昔日甜蜜合照，改帳戶名後轉為不公開。

林恬兒出身富裕 港澳五特首到賀豪門婚禮

林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣孫女，遺傳了媽媽優良基因的她外形出眾，更是一位學霸，獲美國哥倫比亞大學政治系雙碩士學位，兩人在2014年4月28日結婚，同年5月於香港君悅酒店舉行結婚酒會，現場政商各界名人雲集，港澳兩個特區，前任及現任五位特首均親臨酒會，有逾千嘉賓到賀，場面熱鬧！

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德結婚。（IG@emilylam.ho）

前全國政協常委、商人何柱國出身上海富商家族，是香港煙草公司創辦人何英傑的長孫，他曾赴美國升學，1990年代返港接手家族生意，有「煙仔何」的外號，家族資產逾200億。（資料圖片）

林恬兒同爸爸林建岳及老爺何柱國。（IG@emilylam.ho）

前年林恬兒同老公何正德再辦婚禮。（IG@emilylam.ho）

恩愛。（IG@emilylam.ho）

今年元旦Party兩公婆最後同框。（IG@emilylam.ho）

元旦Party。（IG@emilylam.ho）

元旦Party。（IG@emilylam.ho）

聖誕節。（IG@emilylam.ho）

去年慶祝結婚11周年 何正德曾深情告白林恬兒

去年4月28日林恬兒曾在IG發文慶祝結婚11周年：「428 💙 結婚11週年快樂 @king88bear 回想起去年我們在聖特羅佩Le Club 55舉辦的主題歡迎晚宴，那裡對我們來說意義非凡，是我們婚後作為夫妻的第一頓晚餐。我每天都愈來愈愛你，迫不及待地想和你一起創造更多美好的回憶，我的小熊🐻」而同年10月林恬兒41歲生日，何正德亦特別為老婆慶生，更公開深情表白：「祝我美麗的太太生日快樂！謝謝你這一年一路陪伴我經歷了所有的起伏，沒有你在我身邊，我做不到這一切。永遠感謝有你，我的支柱！」

去年是兩人結婚11周年。（IG@emilylam.ho）

兩公婆撐枱腳慶祝結婚11周年。（IG@emilylam.ho）

去年10月林恬兒迎來41歲生日，何正德特別為老婆慶生，更公開深情表白。（IG截圖）

度假。（IG@emilylam.ho）

Fit！（IG@emilylam.ho）

林恬兒同徐子淇私交甚篤。（IG@emilylam.ho）

何柱國病逝林恬兒到場打點

去年6月何柱國病逝，終年75歲，喪禮在6月28日於香港殯儀館設靈，何正德同林恬兒當日到場打點，林恬兒接受傳媒訪問時表示對老爺的離世大感惋惜：「對我嚟講真係好感激老爺，生前咁錫我呢個新抱，佢真係當我係自己個女咁樣錫，所以我都好掛住佢。」而在老爺逝世後，林恬兒就陪老公及奶奶到英國散心，相當有孝心！

喪禮在6月28日於香港殯儀館設靈，他的兒子何正德（Kent）及新抱林恬兒（Emily）當日到場打點。（影片截圖）

林恬兒感激老爺。（影片截圖）

去英國散心！（IG@emilylam.ho）

2013年。（IG@emilylam.ho）

2025年。（IG@emilylam.ho）