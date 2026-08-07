愛回家大結局｜同台當透明？　林淑敏台上分享滕麗名眼尾都唔望

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》播足九年，今晚（7日）迎來第2868集大結局！劇組特意在商場舉行「全城開心愛．回家派對」與大批市民齊齊睇直播，場面墟冚。不過，全晚最惹人注目的焦點，絕對是「熊尚善」滕麗名與「大小姐」林淑敏是否如傳聞中鬧不和？

劇中大小姐同熊尚善鬥生鬥死。（TVB截圖）

戲外傳不和。（TVB截圖）

二人互相取消對方ig關注。（TVB截圖）

同台當透明 滕麗名連「眼尾都唔望」

早前阿滕與林淑敏受訪時，阿滕突然「擰轉面」背向大小姐，當時已令全城嘩然。大會似乎深知二人有心病，今晚活動刻意安排她們分開前後排就座。去到一眾演員上台大合照時，「熊若水」呂慧儀識做地讓位給阿滕，而阿滕與林淑敏全程「零互動」，連一個不經意的眼神交流也欠奉，彷彿視對方為透明人。

去到戲中CP分享感受環節，氣氛更是尷尬到極點！當「大小姐」林淑敏與撐著拐杖的「送水輝」許家傑走到台前發表近2分鐘的感言，全場聚精會神聆聽時，身在後排的阿滕由始至終都沒有望過林淑敏一眼！她一時與旁邊的呂慧儀密密傾，一時望天望地，甚至放空望向遠方，真係連「眼尾都懶得望過去」。相反，當輪到阿滕與袁文傑作CP分享時，林淑敏則有大方拍手支持。

林淑敏同許家傑CP台上分享，滕麗名一眼都冇望過對方。（TVB截圖）

向左望。（TVB截圖）

向下望。（TVB截圖）

滕麗名搵位同呂慧儀傾偈，完全冇留心聽林淑敏同許家傑分享。（TVB截圖）

網民食花生：工作時間拎出私怨

這幕充滿「宮鬥味」的零交流畫面，火速被眼利網民分享到Threads，發文者笑指：「笑L到，阿滕真係一眼都冇望過，淨係同蟹傾偈」。大批網民紛紛準備好爆谷食花生，有人批評阿滕表現欠缺專業：「工作時間拎出私怨態度」、「明爭暗鬥，都XX啦，仲攪咁多嘢」、「使唔使啊，好無禮貌」；但同時亦有網民認為阿滕不造作：「相反，阿滕個人又幾真喎」。

網民議論紛紛。（Threads截圖）

不和白熱化。（Threads截圖）