黎彼得離世｜黎樹德被封「李泳漢2.0」　鍾志光護航：絕對唔同意

資深音樂人兼演員黎彼得離世後，其30多歲的兒子黎樹德日前（6日）突召開記者會，急澄清過去有關父親「代找十多萬元卡數」的傳聞，未料卻引來網民強烈反感，甚至封他為「李泳漢2.0」。

黎彼得。（陳順禎 攝）

鍾志光與黎彼得兒子黎樹德召開記者會。（葉志明 攝）

黎樹德指卡數報道誇大 鍾志光護航

過去黎彼得曾在訪問中透露，兒子30多歲仍欠下十多萬信用卡債務，令當時年過70歲的他仍要努力工作賺錢供養，更動容表示：「我得一個仔冇得揀，咁你錫唔錫個仔呀？」 直至去年，黎彼得才終於幫忙還清債務。

鍾志光澄清黎彼得沒有經濟問題。（葉志明攝）

然而，黎樹德於記者會上，極力否認並指相關報導帶有誇大成份，他澄清道：「大部分都唔係真實嘅情況。例如卡數嘅情況就係，基於啲學校嘅費用同埋生活費為主，唔係所謂嘅，大部分都唔係一啲準確嘅嘢，有啲誇張成份。」同場陪同出席的鍾志光亦幫忙解釋，認為父親資助兒子理所當然：「呢個事實係真嘅，但係亦都要考慮返當時情況，一個學生去到外面讀書，點可能自己供養自己呢？Peter哥當然係義無反顧對佢嘅供給。」此外，鍾志光亦為黎彼得澄清並無經濟困難：「係完全冇呢回事，我哋識咗咁耐，佢從未問我借過一毫子。」

黎彼得兒子黎樹德開記招，反駁傳聞。（葉志明 攝）

網民怒轟不孝 封「李泳漢 2.0」

記者會過後，黎樹德的言論並未獲得大眾理解，反而引發全網圍剿。不少網民認為黎樹德在父親離世後才急急澄清，表現得極不尊重死者，指他與李泳漢如出一轍，邊依靠年邁父親的積蓄或名氣過活，另一邊卻在父母離世後作出令人感覺不孝或自私的言行，紛紛封他為「李泳漢2.0」。

網民紛紛留言怒斥：「佢死咗先出嚟講，佢講咩都得啦」、「同鼎爺大仔結拜」、「佢個仔都唔x做嘢，喺屋企白食白住，淨係呢點距講嘢都唔可信啦」、「尊重爸爸，請收口」、「人都死咗啦。你講咩都得啦」、「人都走了，死者為大，恩怨已化煙，何况若你有能力，黎生都不會如此說。」

鍾志光力證對方從未向身邊朋友借錢。（葉志明 攝）

鍾志光出席《愛回家》活動回應爭議

昨晚（7/8）鍾志光現身沙田出席《愛‧回家之開心速遞》「齊齊睇大結局」活動。對於黎樹德被網民封為「李泳漢2.0」，鍾志光接受《香港01》訪問時態度強硬地表示：「我絕對唔同意，人哋有人哋嘅睇法，我亦都唔可以禁止人哋咁諗。如果你問我，我係唔同意。（會唔會對黎樹德唔公平？）咁呢個留畀大眾去判斷。」

鍾志光出席活動。（盧振輝攝）

鍾志光出席活動。（盧振輝攝）

談到網民的激烈反應，鍾志光表示理解大家有不同看法：「大家睇到好多報道，好多人有唔同意見。其實最重要係，Peter哥生前經常講『一家人唔知一家事』，我哋希望同大家講返個真相。喺記者會上我講嘅，同黎樹德講嘅，同埋大家喺視頻度睇到黎彼得生前所講嘅說話都係真嘅，大家就唔好再睇其他KOL所講嘅嘢。」

鍾志光透露黎樹德心情平伏不少。（盧振輝攝）