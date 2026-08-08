古佩玲首回應「進化」質疑聲淚俱下　陳浚霆：點都好過退化！

無綫（TVB）處境劇《愛·回家之開心速遞》陪伴不少觀眾度過無數夜晚，昨晚（7/8）一眾演員出席劇集大結局活動，古佩玲（Kelly）在現場接受《香港01》訪問時，首度回應近年圍繞在她身上的「樣貌進化」傳聞。當談及多年來所承受的網路抨擊與輿論壓力時，古佩玲一時情緒湧上心頭，當場聲淚俱下，而緋聞男友陳浚霆則全程緊隨其側、貼心守候，二人互相扶持、相視落淚的畫面，令人動容。

古佩玲（Kelly）在2019年參選港姐奪得季軍後入行。（資料圖片）

2019年古佩玲參選港姐時的舊照。（資料圖片）

古佩玲近年屢陷進化疑雲。（葉志明 攝）

古佩玲面對輿論壓力落淚 感激劇組與身邊人溫暖陪伴

近年古佩玲的外貌變化一直成為網民熱議焦點，面對排山倒海的聲音，她坦言內心曾經極度掙扎與無助，提及這段日子以來的心路歷程，古佩玲數度哽咽：「因為其實……我一路成長啦，中間都有經歷過好多唔好嘅聲音。但我其實都好感謝網上唔同嘅聲音，我都會接受、繼續努力。但喺呢段時間，我最想多謝嘅，其實係《愛·回家》呢班人……因為佢哋真係，唔開工又好、開工嘅時候都好，佢哋都好解開我、引導我，叫我要努力、加油、做好自己……每個人都好錫我。」

陳浚霆對古佩玲不離不棄，暖心相守。（盧振輝攝）

古佩玲坦言，最初面對網民的批評與質疑時，確實感到十分無助與失落，但幸好有劇組這家人的愛護，讓她學會堅強：「其實最初都真係有無助感，亦試過半夜瞓覺時會喊，但我相信大家喺生活上面，多多少少都一定會遇到一啲要克服嘅困難，但我相信大家都會有呢個力量去收拾自己、去面對難題同解決問題。」

陳浚霆為古佩玲加油打氣。（盧振輝攝）

陳浚霆為古佩玲發聲：「進化」點都好過「退化」！

一直陪伴在側的陳浚霆，在訪談期間不斷為古佩玲加油打氣、撫慰情緒。面對外界對古佩玲外貌的各種揣測與評論，陳浚霆為對方發聲：「我覺得好簡單一句嘢，『進化』點都好過『退化』！女孩子都係鍾意靚嘅，Keep住喺唔同嘅妝容上面，希望可以展現到更加好嘅自己。畫少少嘢都已經好似改變咗個人咁，唔緊要，我哋向好嘅方面諗，係越來越靚，唔係退化！」

陳浚霆為古佩玲發聲！（盧振輝攝）

陳浚霆更指出，要做到令每一個人滿意是非常困難的，最重要是內心的坦然與自信：「每個人都有自己嘅意見，審美觀又唔同，每個人把尺都唔同。我覺得最主要係自己開心、過到自己嗰關。就算我鍾意只係畫半邊眼，另一邊唔畫，總之你行出來有自信、令你自己開心就得啦，唔使理人哋㗎嘛！」

陳浚霆認為最重要自己開心！（盧振輝攝）

提及古佩玲默默承擔的壓力，陳浚霆亦深感心疼：「無論點都好，Feel到佢一個人面對呢件事係心痛嘅。但佢好快會平復、好快會諗得通。網上面嘅評價只係其中一個角度，有啲人純粹係因為想講而講，我覺得無需要太放在心上。最重要係自己行得正、企得正，自己做嘅嘢舒服就得。」

陳浚霆心痛。（盧振輝攝）

患難見真情 二人相視流淚場面令人動容

在訪談尾聲，看到陳浚霆無條件的支持與鼓勵，古佩玲再次忍不住真情流露，直言對方與劇組給予了她極大的正能量。陳浚霆見狀亦眼眶泛紅，輕聲安撫說：「我覺得我完咗愛回家播晒所有嘢，古佩玲大個女咗，而家可以回應呢個問題，成件事我又覺得你心理上進化咗，已經去咗另一個階段，我希望你一路進步落去，越嚟越開心。」古佩玲即落淚表示：「我而家成個人好感觸，多謝你。」二人相視而泣、眼神中充滿對彼此的理解與感激，場面溫馨又令人動容。

古佩玲聲淚俱下。（盧振輝攝）