朱敏瀚情斷陳曉華回復單身　吳若希做媒人：約咗喺我屋企見面

朱敏瀚（朱仔）與前港姐冠軍陳曉華（Hera）自2024年爆出秘戀兩年，期間一度傳出同居兼計劃外地結婚，雖然二人對外一直保持低調，但據悉因公司施壓及事業發展考量，這段感情最終亦未能修成正果，低調畫上句號。正式回復單身的朱敏瀚，如今獲身邊好友關心感情著落。

朱敏瀚和陳曉華的緋聞雖然鬧得熱烘烘，但兩人都否認戀情。（資料圖片）

吳若希出席《愛·回家之開心速遞》齊齊睇大結局。（盧振輝攝）

吳若希出席《愛·回家之開心速遞》齊齊睇大結局。（盧振輝攝）

日前吳若希（7/8）出席《愛·回家之開心速遞》齊齊睇大結局活動，她在接受《香港01》訪問期間大方透露，自己自從與朱敏瀚合作後意氣相投，早前從報道中獲悉對方已回復單身後，便決定主動出擊代為拉紅線，更早已物色好優質對象：「係有嘅！因為對上一次合作完之後，大家其實都熟咗，同埋睇到新聞知道佢係單身。所以我都有啲筍盤，又靚啦、又專業啦，個人又超好，又好識得照顧人。」

吳若希主動出擊代為拉紅線！（盧振輝攝）

安排屋企見面 吳若希喊話：千萬唔好打擾佢哋！

當被問及相親進度時，吳若希笑言自己心急趕著回家，正是因為約了兩人在自己家中見面：「我今晚都趕住愛回家，因為約咗佢哋喺我屋企見面。兩位都係我嘅好好朋友，所以安排喺我屋企見面。（兩個本身認唔認識？）兩個又唔可以話識，但兩個都係我好好朋友。」

吳若希自爆介紹女生給朱敏瀚認識。（盧振輝攝）

對於自己挑選的新對象，吳若希表現得相當有信心，更大讚對方條件頂級：「好優秀！（係咪長腿？）我覺得所有嘢都好優秀。（又係咪港姐嚟？）絕對唔係啦！不過我覺得佢絕對有要求嘅，但我諗住介紹嘅都非常之優秀嘅，所以我完全唔擔心。如果以後大家喺街度撞到佢哋約會、互相認識下，千萬唔好打擾佢哋啊！」她更笑言只要兩人能順利發展，日後的事就隨緣，最重要是先幫好友踏出第一步。