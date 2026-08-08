愛回家大結局｜蘇韻姿分飾兩角告別「熊心如」　傳得罪高層入雪櫃

無綫長壽處境劇《愛．回家之開心速遞》昨晚（7日）播出大結局，陪伴觀眾多年的熊家正式落幕，引發全城集體回憶。雖然不少離巢藝人未能親身出席結局派對，但飾演「熊心如（紅衫魚）」的蘇韻姿（Andrea）極具用心，特意在社交平台上載自製影片，以「一人分飾兩角」形式與「熊心如」對談，溫馨又催淚地向觀眾道別。

播出近10年的《愛·回家之開心速遞》於昨晚（7日）正式迎來大結局。（盧振輝攝）

蘇韻姿一人分飾兩角 跨時空對話「熊心如」

蘇韻姿在片中分別以本體及「熊心如」造型亮相，她開口問心如：「返嚟喇，點呀去咗歐洲咁耐，我一直都等緊你返嚟！」心如則感性回應：「我喺歐洲返咗嚟之後唔知點解就好想搵你。」蘇韻姿笑言，自己就是最熟悉心如的人，更大讚對方已由細膽女孩成長為有想法、有事業的女性。

熊心如！（小紅書截圖）

蘇韻姿！（小紅書截圖）

不少網民表示結局有點遺憾。（小紅書截圖）

不少網民表示結局有點遺憾。（小紅書截圖）

兩人隨後同框感謝觀眾：「雖然《愛·回家》大結局，但只要你心入面有愛有家，我哋永遠都唔會離開你。」蘇韻姿亦特別多謝台前幕後及觀眾：「有你哋嘅支持我先有力量向前行，熊心如呢個角色對我好重要。」不少網民留言直呼「見到紅衫魚即刻想哭」，更坦言結局篇未能見到熊家合體是一大遺憾。

傳因工作態度惹怒高層慘入雪櫃

蘇韻姿因在無綫電視（TVB）處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「熊心如」走紅，但一度傳出因工作態度欠佳、經常遲到，因而得罪高層遭到雪藏並踢出劇組。最終蘇韻姿遭劇組安排「前往歐洲出差」離奇消失，慘遭抽離《愛·回家》班底。雖然後來短暫獲解凍參演其他劇集，但始終未能重返熊家，最終她在2024年選擇約滿離巢，結束與無綫多年的賓主關係。如今劇集劃上句號，雖然未能親身歸隊，但這段告別影片亦算為「熊心如」畫下一個溫馨的句號。離巢後，蘇韻姿走過人生低谷，簽公司後再戰演藝界，工作不斷，狀態更越來越好！

熊心如情傾花心律師朱天梯。（IG圖片／andreaso_）

熊心如成遺憾。（IG圖片／andreaso_）

熊心如成遺憾。（IG圖片／andreaso_）

熊心如成遺憾。（IG圖片／andreaso_）

熊心如為得到朱天梯的青睞而參加選美。（IG圖片／andreaso_）

熊心如教曹總講廣東話。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

蘇韻姿演《愛回家》熊心如角色成功入屋。(蘇韻姿IG)