貼地影帝夫婦海港城被捕獲親民合照　教擺pose零架子：超級nice

影帝劉青雲與太太郭藹明結婚多年，一直是圈中的模範夫妻。兩人平日生活低調，但時不時會被市民在街上野生捕獲。日前，有網民在小紅書發文，表示在尖沙咀海港城偶遇劉青雲夫婦，並盛讚兩人親民零架子。

令人羨慕！（小紅書截圖）

零架子！（小紅書截圖）

劉青雲與太太郭藹明海港城被野生捕獲

該名網民以「海港城偶遇市民劉先生🥰」為題發文，透露當時正陪同VIP客戶逛街，無意中巧遇劉青雲及郭藹明。發文者興奮表示，劉青雲非常Nice：「陪我的VIP客戶逛街，竟然偶遇影帝劉青雲先生超級nice，郭藹明女士也特別好，雖然不肯出鏡也幫我們擺pose，離開時劉先生還專門對我們說：welcome to Hong Kong真的好開心啊」

郭藹明都Keep得好好！（小紅書截圖）

劉青雲與郭藹明於茶餐廳被偶遇。(小紅書)

58歲的郭藹明（左一）素顏出鏡，皮膚白皙透亮。（網上圖片）

忙拍邱禮濤懸疑新片《復仇的人》

劉青雲除了私下生活貼地，事業上亦片約不斷。他近日正忙於拍攝由邱禮濤執導、英皇電影與檸萌影視出品的懸疑新片《復仇的人》。該片改編自陳浩基的高口碑推理小說《網內人》，探訪網絡暴力與校園霸凌等議題。劉青雲在片中飾演一名現實、向錢看且缺乏同情心的網絡偵探「阿涅」，受鄧濤飾演的女主角委託調查妹妹自殺背後的真相。

《復仇的人》舉行開鏡拜神儀式。（葉志明攝）

相隔31年再合體蔡少芬 獲老婆郭藹明煲湯探班

是次新片演員陣容相當吸睛，除了周家怡及金像最佳新演員鄧濤外，更找來久未拍攝港產片的蔡少芬（Ada）特別客串飾演女強人，以及COLLAR成員邱彥筒（Marf）參演。今次是劉青雲與蔡少芬繼1995年電影《山水有相逢》後，相隔31年再次合作，蔡少芬更搞笑大讚青雲「瘦咗又靚仔咗」。談及炎夏開工拍攝，劉青雲坦言主要靠多飲水消暑，更幸福透露太太郭藹明間中會親自煲湯到現場探班，戲裏戲外都極之甜蜜。