唐詩詠過檔ViuTV拍劇演出軌少婦　陳敏之無避忌大讚：好耐冇追劇

昔日無綫視后唐詩詠離巢後，首度跨台亮相的ViuTV新劇《日落下的彩虹》終於出街！這部主打彩虹邨清拆重建的貼地溫情劇，一開播不但話題度爆燈，更罕有地打破了「電視台結界」，引來一班TVB舊同事公開狂讚，當中陳敏之更激動留言指自己「好耐冇試過追劇」，相當畀面！

ViuTV新劇《日落下的彩虹》口碑不俗。（劇照）

貼地劇情引共鳴 陳敏之撐過界高度評價

唐詩詠在劇中飾演「斌嫂」，與潘燦良合演夫妻，其貼地演繹引來極大迴響。日前她在IG發文感嘆：「愛 很簡單 關係 卻很複雜🩵日落下的彩虹🌈請給我繼續前進的力量 馬麗君」。帖文一出，好姊妹黃翠如即秒速現身留言撐場：「正呀❤️❤️❤️」。

不過最令人驚喜的，莫過於近年在TVB產量大減的陳敏之（最後參演劇集為2024年拍攝的《執法者們》），她不僅在唐詩詠的帖文下力讚「好睇👍」，更「過界」踩入該劇導演劉偉恆（Benny）的帖文下高度讚揚《日》劇：「真係好好睇👍，好多童年回憶，好多人嘅共鳴感！我好耐冇試過追劇，多謝你Benny製作一個咁好嘅作品俾我哋。」

TVB視后唐詩詠過檔ViuTV拍劇，突破框框演人母。（IG@natalietong53）

唐詩詠演出軌人妻，與潘燦良離離合合。（劇照）

陳敏之和黃翠如「跨台」力撐。（IG@natalietong53）

唐詩詠劇中一家四口，丈夫潘燦良、兒子蘇文濤和女兒許軼。（IG@natalietong53）

網民激讚良性競爭：香港應該係咁

對於陳敏之大方公開稱讚「隔離台」ViuTV的作品，大批網民紛紛畀Like，認為這種跨越電視台界線的互動非常難得。有網民截圖轉發並大讚：「無綫藝人陳敏之公開稱讚ViuTV劇集《日落下的彩虹》，好作品！」並感嘆表示：「其實，香港應該就係咁，不同界別互相良性競爭，做最好嘅作品。Viutv歌手可以上勁歌金曲，無限生日嘅詹天文可以上chill club！」

閨密當然要力撐。（IG@natalietong53）

網民估唔到陳敏之身為TVB藝人，會公開力讚ViuTV劇，覺得良性競爭好好。（Threads）

陳敏之讚《日落下的彩虹》好睇。（IG@sharonchanmanchi）

升呢做「外婆」 臨時加插食麵戲超惹笑

說回劇集本身，現年45歲的唐詩詠在劇中飾演一名「出軌」少婦，七年前發生婚外情，與丈夫徐偉斌協議待兒子年滿十八歲後離婚。唐詩詠今次破格升呢做人母，甚至間接變成「外婆」，劇情講述其女兒Windy（許軼 Day飾）意外懷孕，遭男友轉帳$5,000要求到家計會墮胎兼分手，受打擊下在海邊醉酒直播，最終由父母接回家。大批網民睇見唐詩詠有個大肚女，不禁驚呼：「我接受唔到唐詩詠做婆婆，我究竟睇緊啲乜？」、「時代的眼淚，唐詩詠已經要演人母」。

唐詩詠演出軌少婦。（截圖）

女兒許軼意外懷孕，唐詩詠變相升呢做「外婆」。（截圖）

演技獲讚。（截圖）

一家住彩虹邨。（截圖）