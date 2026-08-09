捲樂易玲Labubu失竊疑雲後首現身　「最大嫌疑人」沉寂多時爆晒肌

TVB助理總經理樂易玲（樂小姐）早前爆出去年生日派對上發生失竊事件，由歌手周吉佩送贈的一束Labubu公仔花束在完場時不翼而飛。據指當時眾人即時翻查CCTV鎖定嫌疑人，網民隨即根據「年約40多歲」、「曾奪TVB獎項」、「已婚爸爸」及「近年轉戰內地」等數個線索，紛紛推測最大嫌疑人為前TVB藝人梁烈唯。

樂易玲未有透露由誰人拎走。（葉志明攝）

吉吉送嘅Labubu花束疑被偷走。（ig圖片）

樂易玲力撐梁烈唯 ，澄清與網上傳聞無關。（資料圖片）

梁烈唯未正面回應

事件曝光後，有眼尖網民發現梁烈唯已遭TVB官方網站及邵氏兄弟官網徹底除名，引起外界大肆揣測其是否已遭「割席」。樂易玲對此始終未有開名證實涉事真兇，僅低調處理；而梁烈唯本人亦一直未有正面回應，態度相當低調。

梁烈唯約滿邵氏。（微博圖片）

小紅書分享健身成果 身形粗壯

沉寂一段時間後，梁烈唯日前終在小紅書更新近況，分享自己的健身成果。他上載了多張在健身室拍攝的近照，並撰文寫道：「增強肌肉力量 健身能保持年輕 健身的魅力」。相中可見他身穿黑色健身背心，雙臂線條非常粗壯，肌肉結實且線條明顯，整體狀態保養得極佳，身形「非常大隻」。面對連串負面傳聞與除名疑雲，梁烈唯似乎未受影響，依然專注於鍛鍊身材。

曬爆肌！（截圖）

曬爆肌！（截圖）

曬爆肌！（截圖）

好大隻！（小紅書照片）

昔日惹火言論封「負皮王」 自爆曾陷低潮想過尋短

梁烈唯出道多年，雖然曾憑《飛虎》及《是咁的，法官閣下》奪得「飛躍進步男藝員」及「最佳男配角」，但在網絡上的評價卻長期兩極。過往多次因惹火言論及行為引發公關災難，更被封為高登「負皮王」，黑歷史多不勝數。

他曾回想起過往的低潮時期，梁烈唯坦言當時十分頹靡：「鬍子不刮，不剪頭髮，天天在家裏面，不想接受這個現實，不想要看到所有的報道。真的有那麼幾次，我是站到那個陽台，心裏面就在想你們那麼不喜歡我，如果我現在跳下去，你們就沒得說了。」不過幸好最後梁烈唯想通，事隔多年，如今他亦已經豁達面對：「也不能說是雪藏了，只是說公司說真的也是一個商業機構，媒體參與在裏面，把整個事情鬧得很大，所以那個時候自己也明白，也沒辦法。」

梁烈唯改名前，在TVB雖然出演很多作品，但事業一直浮浮沉沉。（梁競徽微博照片）

梁烈唯當眾鬧爆對方。(抖音影片截圖)

梁烈唯當眾鬧爆對方。(抖音影片截圖)