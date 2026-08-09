一代大俠便利店買報紙被捕獲大方合照　精神爽利面色紅潤零架子

現年79歲的影壇武打巨星兼金馬影帝狄龍，當年憑藉邵氏功夫片紅極一時，其後更於經典電影《英雄本色》中飾演靈魂人物「豪哥」一角而深得幾代影迷喜愛。近年狄龍已大幅減產，與太太陶敏明盡享天倫樂，日前有網民在街頭偶遇狄龍，並成功合照，相中的狄龍精神奕奕，獲網民大讚親民無架子！

年輕時的狄龍很俊朗。（影片截圖）

狄龍於《報仇》中飾演關玉樓。（《報仇》電影劇照）

《英雄本色II》由狄龍、周潤發、石天及張國榮等主演。（《英雄本色II》電影劇照）

1986年8月，《英雄本色》上映後。（從左至右）狄龍、施南生、陶敏明、周潤發、吳宇森。

一家三口。（IG@tammerz）

溫馨。（IG@tammerz）

北京影迷便利店巧遇狄龍 擺V字手勢合照親民零架子

日前有來自北京的網民在社交平台分享於本港便利店巧遇狄龍買報紙的經歷，他寫道：「何等的運氣，去711買喝的遇到了去711買報紙的狄龍大哥/大伯/大佬！真是巧，正值中午高峰，酒店電梯等了好幾趟，路邊紅綠燈等了好久，心生厭煩之際，一扭頭發現一位老者，定睛一看——豪哥！狄龍！我話：狄龍大哥？狄龍大哥：你好你好。我那時候711剛買完東西，看他去買了幾份報紙。我默默等候，說我從北京過嚟睇波，好鍾意睇你嘅《英雄本色》，可唔可以影張相？狄龍大哥：哦，北京過嚟啊，好。於是答應了我的合影請求。作為一個港片粉絲，實在太高興了。緣分就是這麼奇妙，早一秒晚一秒，電梯不多耽誤一會兒，綠燈亮得早一點，我都遇不見。今年他就八十歲了，依舊精神抖擻，祝狄龍老先生身體健康！」

狄龍便利店買報紙被捕獲。（小紅書圖片）

狄龍行超市被捕獲。（小紅書圖片）

狄龍面色紅潤精神奕奕 上月為兒子譚俊彥慶生溫馨有愛

相中所見，狄龍一身休閒運動打扮，滿頭白髮但面色紅潤，笑容親切，合照時他更對着鏡頭擺出V字手勢，神采飛揚，完全看不出將近八十高齡，狀態大勇！上個月譚俊彥（Shaun）迎來46歲生日，他在社交平台大曬與爸爸狄龍的合照，相中79歲的狄龍坐在兒子的大腿上，而譚俊彥則從後攬實爸爸，兩父子對着鏡頭笑容燦爛，畫面溫馨又有愛！

兩父子對着鏡頭笑容燦爛，畫面溫馨又有愛！（IG@tammerz）

狄龍和太太陶敏明及兒子譚俊彥出席節目記者會。（資料圖片）