滕麗名親解「黑面」原委　與林淑敏反目前感情好互稱「真正朋友」

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》日前迎來終極大結局，但滕麗名與林淑敏不和傳聞依然甚囂塵上！起因是滕麗名被發現取消關注林淑敏的IG（Unfollow），加上在大結局宣傳活動上兩人零交流、拒絕單獨合照。滕麗名更直言彼此只是「同事而非朋友」，戲外鬧出的不和風波甚至比劇集大結局更精彩！

無綫（TVB）王牌處境劇《愛・回家之開心速遞》日前（7/8）於沙田重磅舉行「回家派對」，一眾演員傾巢而出，與現場近千位熱情觀眾一同搶先收看大結局。（盧振輝攝）

滕麗名與林淑敏同場零交流。（盧振輝攝）

林淑敏滕麗名大結局「不和升級」

日前在《愛·回家》多次活動上，當媒體問及劇集殺青會否不捨得對方時，滕麗名毫不客氣脫口而出：「當然唔會啦！」 身旁的林淑敏即時尷尬打圓場補充：「會再合作嘅。」 但滕麗名聞言後直接把臉別到一邊，態度極度冷淡。 對於被指在IG Unfollow林淑敏，滕麗名事後受訪時直言：「係咩？我真係冇留意幾時取消關注過佢！」 暗示兩人在社交平台上早已零互動。雖然兩人應記者要求握手，但場面極尷尬！

滕麗名拒回應不和傳聞。（盧振輝攝）

林淑敏同滕麗名靠湯盈盈呂慧儀隔開。（盧振輝攝）

滕麗名做完訪問即閃轉身走人，拒與林淑敏合照。（盧振輝攝）

昔日親解「黑面」原委 自爆冇表情樣好乞人憎

滕麗名冷淡與「黑面」的氣場已非首次引人誤會。她過去在節目《霎時再感動》中，就曾親自剖白過自己不笑時的「惡樣」由來。當時，滕麗名透露深刻印象的一次，「有位前輩走過嚟直接咁講，『嘩！點解你個樣成日黑口黑面？成日嬲咗成村人咁，個樣好衰呀！』我喺度諗，惡意批評喎？我就回敬佢︰『唔係呀！其實呢...我冇表情個樣就係咁樣，阿媽生成我係咁，冇辦法㗎！』直至幾年之後某日，無意中睇到助手拍低我等埋位時嗰個樣，嘩...我真係驚一驚，原來自己冇表情時個樣真係可以咁惡，咁乞人憎！當刻即刻諗起嗰位前輩一番說話，佢只不過將事實講咗出嚟，佢唔係我嘅屋企人，唔會以我為中心點，亦都唔會修飾言詞；對方係出於好意，而我只係諗好多藉口去抗拒，如果當刻我接受別人批評去改善，我就唔使行咁多年冤枉路！」

滕麗名直接回答：阿媽生成我係咁，冇辦法㗎！（截圖）

滕麗名直接回答：阿媽生成我係咁，冇辦法㗎！（截圖）

滕麗名直接回答：阿媽生成我係咁，冇辦法㗎！（截圖）

雖然滕麗名曾深切反省過「表情管理」，但在《愛·回家》大結局的這個關鍵時刻，她選擇「做自己」直接Unfollow兼畫清界線，這段「熊尚善」與「大小姐」的台前幕後恩怨，看來短期內都難以破冰。

林淑敏、滕麗名的角色設定是死對頭，但現實中二人曾是好朋友。（IG@sukman_lam）

兩個女仔行山時互相照顧，例如走過危險的大石時，滕麗名會主動等候、示意林淑敏小心並拖住她。（IG@sukman_lam）

二人又在山頂位置打卡。（IG@sukman_lam）

林淑敏更表示：「人生有個真正朋友的確好極。」（IG@sukman_lam）