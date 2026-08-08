愛回家大結局｜Terry李偉健台上感觸爆喊　唯一倖存過渡至新劇

無綫（TVB）長壽處境喜劇《愛・回家之開心速遞》昨晚（7日）播出大結局，為長達九年半的播映畫上圓滿句號，劇組更在沙田一個商場舉行「告別派對」，一眾演員齊集與近3,000名觀眾一同收看最後一集，場面墟冚！當中飾演「Terry龍力王」的李偉健在台上突然感觸爆喊，「KC」歐瑞偉同「游生」袁文傑即上前安撫，場面溫馨感人。

無綫（TVB）長壽處境喜劇《愛・回家之開心速遞》昨晚（7日）播出大結局，為長達九年半的播映畫上圓滿句號。（盧振輝攝）

劇組更在沙田一個商場舉行「告別派對」，一眾演員齊集與近3,000名觀眾一同收看最後一集，場面墟冚！（盧振輝攝）

「KC」歐瑞偉同「Terry龍力王」李偉健。（盧振輝攝）

告別派對現場直擊 Terry李偉健感觸爆喊獲KC安撫

昨晚（7日）《愛・回家之開心速遞》舉行告別派對，台前幕後齊聚一堂，飾演「Terry」的李偉健準備上台分享感受時，突然感觸萬分：「望住呢度真係有啲傷感，會好掛住大家。」他更一度情緒過度激動而無法繼續，直言「講唔到」，並退回原位試圖平復心情，身邊的「KC」歐瑞偉及「游生」袁文傑見狀即上前拍拍他膊頭安撫。

李偉健感觸落淚。（盧振輝攝）

「KC」歐瑞偉及「游生」袁文傑見狀即上前拍拍他膊頭安撫。（盧振輝攝）

現場舉行交棒儀式，車婉婉、吳若希驚喜現身，從劉丹、羅樂林手中接過象徵「入屋」的鎖匙，寓意延續「愛·回家」系列的溫情與笑聲。（盧振輝攝）

現場舉行交棒儀式，車婉婉、吳若希驚喜現身，從劉丹、羅樂林手中接過象徵「入屋」的鎖匙，寓意延續「愛·回家」系列的溫情與笑聲。（盧振輝攝）

「四朝元老」李偉健成「唯一倖存者」 過渡至新劇《三代同糖》

其實李偉健是《愛・回家》系列的「四朝元老」，自2012年第一輯起就參與演出，當中他在《愛・回家之開心速遞》中飾演「大小姐」龍力蓮的弟弟「Terry龍力王」，性格戇直，與舅父「KC」歐瑞偉的舅姪拍檔相當受歡迎。新一輯《愛．回家之三代同糖》將接棒播出，李偉健成為「唯一倖存者」成功過渡，新角色仍會保留英文名「Terry」，而中文名就由「龍力王」變成「曹嘉驄」，身份亦由「威龍集團太子爺」變成一名從底層做起的兼職漫畫家。

李偉健是《愛・回家》系列的「四朝元老」，自2012年第一輯起就參與演出。（電視截圖）

在《愛・回家之開心速遞》中飾演「大小姐」龍力蓮的弟弟「Terry龍力王」。（電視截圖）

性格戇直。（電視截圖）

相當受歡迎。（電視截圖）

與舅父「KC」歐瑞偉的舅姪拍檔相當受歡迎。（電視截圖）

KC（歐瑞偉飾）和Terry（李偉健飾）被喻為其中一對最登對的CP。（電視截圖）

合拍！（IG@au_siu_wai）

早前李偉健為新劇試造型接受《香港01》訪問時，自言仍在摸索階段：「大前提又唔想偏離太遠，想有少少不同囉。」被問到會否擔心觀眾將新舊Terry作比較時，他直言最怕做得不夠好：「我反而驚同之前嗰個角色比較囉！理論上再做咁耐應該要再好啲嘅。」他寄望編劇能在劇本上幫忙，為角色加入與以往不同的元素。作為目前唯一成功過渡到新劇的「倖存者」，李偉健連聲感激監製，直言感到幸運又開心，承諾會盡力做好本分。

李偉健成為「唯一倖存者」，由《愛．回家之開心速遞》過渡到《愛．回家之三代同糖》。（資料圖片）

飾演一位兼職漫畫家。（資料圖片）

《愛．回家之三代同糖》三位主演車婉婉、吳若希、新人小花李茵彤，李偉健飾演車婉婉的弟弟。（資料圖片）

李偉健曾是人氣漫畫家 筆名「小甜健」經典作品《校園大英雄》

今次李偉健在活動上感觸落淚，有網民猜測可能與新劇有關：「係全公司裁員剩低自己一個嘅感覺」、「佢創造紀錄，5輯《愛回家》全部有佢份」、「有啲配角可能真係除咗《愛回家》之外就冇乜演出機會，而家收晒檔仲要剩係得自己一個可以去下一輯。」而現實中李偉健曾是漫畫雜誌《CO-CO!》的人氣漫畫家，經典作品《校園大英雄》是不少八、九十後的集體回憶，他入行後曾以「小甜健」作筆名，推出繪本《娛樂圈愛回帶》 及《娛樂圈愛回帶之又再回帶》，以黑色幽默形式分享入行趣事，更曾擔任「展翅計畫」的漫畫班導師長達8年之久。

李偉健筆名「小甜健」，自小熱愛漫畫，十多歲入行做漫畫師學徒，雖然現在轉行成為藝人，但亦不時推出漫畫。（IG@liwaikinterryli）

作品。（IG@liwaikinterryli）

作品。（IG@liwaikinterryli）

在「公主落難記」單元中，李偉健親手為劇情繪畫漫畫。（電視截圖）

李偉健的作品《校園大英雄》。