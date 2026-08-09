功夫女足丨星媽星爺家姐齊撐場　林子聰爆師兄弟聚頭：周生埋單

久未在香港露面的周星馳，為了自編自導的新片《功夫女足》可謂傾盡全力。昨日他一口氣連跑八場謝票活動答謝觀眾，晚上再率領聯合導演林子聰、編劇何穎璇，以及演員劉嘉玲、迪麗熱巴、張繼聰、雪野、蔡思貝、胡予安與張天一等，出席於啟德AIRSIDE舉行的香港首映及映前分享會。

周星馳首度現身香港為《少林女足》宣傳。（葉志明 攝）

星媽高興亮相撐兒子

星爺母親凌寶兒與胞姊周文姬亦有驚喜現身撐場。星媽當晚心情極佳，面對現場觀眾的掌聲致謝，她大方應傳媒要求不停揮手微笑拍照，態度十分親切。

星媽罕現身《少林女足》首映，仲同傳媒揮手。（葉志明 攝）

星媽、星爺家姐（藍衫）齊撐場。（葉志明 攝）

周星馳有一姊一妹。（網上圖片）

胞姊代席星爺埋單

今年是《少林足球》26周年，早前一眾師兄弟於飯局聚頭。林子聰受訪時表示：「大家齊齊整整幾開心，已經約咗幾個月。」不過唯獨星爺缺席，林子聰透露當時星爺正忙於錄影工作。被問到會否再相約食飯，林子聰笑指只要星爺號召便可隨時成事，但目前對方依然忙碌。

據聞飯局當日星爺胞姊亦有代表出席，林子聰直認此事，並大讚星爺闊綽：「係呀，雖然周生冇去，但張單係佢埋。佢都好少講呢啲，但我同親佢食飯咁耐，都未試過要自己埋單。」

林子聰爆星爺豪氣，食飯未試過自己俾錢。（葉志明 攝）

林子聰爆星爺豪氣，食飯未試過自己俾錢。（葉志明 攝）

胡予安、林子聰和雪野。（葉志明 攝）

《功夫足球》26周年，當中四師兄弟難得聚頭。（抖音截圖）

六師兄弟。（小紅書）

「輕功水上飄」成為了六師兄的代號。（小紅書）

肥仔聰說拍攝《少林足球》是很寶貴的體驗。（小紅書）

檔期所限缺廣東話版

針對香港觀眾最關注的「無廣東話版本」問題，星爺與林子聰親自解畫，坦言因香港上映檔期臨時調整，製作時間緊迫而未能趕及配音。林子聰補充指：「今次真係逼於無奈，因為突然之間就要上，我哋連宣傳片同調色都未做完，但四日後就要發咗先，之後再一日一日做返好。」他更憶述當年《少林足球》上映時，同樣因為趕工，需要親自拿著電影拷貝乘的士到戲院「供片」。

留空椅悼念吳孟達 默哀方式向謝賢致敬

此外，電影結尾的觀眾席上特意留下一張空椅，外界盛傳是向「黃金右腳」吳孟達致敬。林子聰形容這是一個「呼應」，並表示態度開放：「大家想覺得係點都OK，係Open嘅。」他透露這個致敬橋段有不少人參與構思，甚至出現過數十個版本：「嗰陣時係諗，無論點，始終都唔齊人，所以就諗不如開放啲，用一個背脊，留番畀大家諗啦！」

至於戲中另一經典人物、飾演魔鬼隊班主「強雄」的謝賢（四哥），團隊在謝票期間接獲其離世噩耗。眾人為此深感哀痛，並特意暫停了一日宣傳活動，以默哀方式向四哥作最後致敬。