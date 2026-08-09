一周星星｜高海寧捉姦戲出盡力打郭柏妍　談擇偶條件想做番平常人

TVB 娛樂訪談節目《一周星星》，今晚（9 日）10 點 35 分翡翠台播出。今集請來熱播劇《夫妻的博弈》五位主演高海寧（高 Ling）、馬國明（馬明）、郭柏妍、何廣沛與鄧智堅擔任嘉賓，接受主持許文軒訪問，分享鏡頭背後鮮為人知的趣事。

《夫妻的博弈》五位主演高海寧（高 Ling）、馬國明（馬明）、郭柏妍、何廣沛與鄧智堅擔任《一周星星》嘉賓。

《夫妻的博弈》五位主演高海寧（高 Ling）、馬國明（馬明）、郭柏妍、何廣沛與鄧智堅擔任《一周星星》嘉賓。

五人齊齊接受主持許文軒訪問，分享鏡頭背後鮮為人知的趣事。

高海寧拍捉姦戲冇留手出力打郭柏妍

高 Ling 於《夫妻的博弈》飾演原本在家庭和職場上受盡欺凌，但憑預知夢改寫命運成為女強人的姜幸如，許文軒問高 Ling 是否很大挑戰時，她坦言：「其中一場戲冇咗半條人命，就係我發現郭柏妍同張頴康真係喺張床度！」她坦言現實中若發現最愛的男人與最友好的閨蜜上床，更要被侮辱「你都就嚟死啦」等惡毒言語，是極度痛苦的事：「所以嗰場戲好真情實感去做，中間有一 Part 我要打你（郭柏妍）個頭，我係冇留力㗎，因為真係好傷心呀，傷心到嗰下所有情緒爆發出嚟。」不過郭柏妍表示當時太投入、太辛苦：「我已經唔記得嗰一吓畀人打得好勁。」

高 Ling 於《夫妻的博弈》飾演原本在家庭和職場上受盡欺凌，但憑預知夢改寫命運成為女強人。

高海寧拍捉姦戲冇留手出力打郭柏妍。

高海寧拍捉姦戲冇留手出力打郭柏妍。

高海寧踢爆何廣沛與游嘉欣咀戲拍了很多Take

獨家考古環節中，當重播何廣沛《超時空男臣》的咀戲，高 Ling 突然踢爆：「你呢套劇《夫妻的博弈》）同另一個女仔（指游嘉欣）有好多錫戲，仲拍咗好多 Take 添！」何廣沛即尷尬稱：「劇情需要！」高 Ling 神回：「梗係劇本需要啦，唔係你以為咩呀？」場面搞笑。

高海寧踢爆何廣沛與游嘉欣的咀戲拍了很多 Take。

至於郭柏妍重看自己擔任《#後生仔傾吓偈》的嘉賓時，許文軒乘機問她有否後悔當時在節目自爆是 A0？她說：「冇喎，我講事實呀。」但她突然尷尬地稱：「死啦，好難搞呀」、「我冇講大話㗎！」引得全場爆笑，令郭柏妍更加尷尬到想搵窿捐，此時高 Ling「緊急救場」，只說了一句話便幫郭柏妍解圍。想知高 Ling 講了什麼？大家就要留意節目播出。

郭柏妍被重提「A0 事件」，緊張到唔知講乜。

高海寧即「緊急救場」為郭柏妍解圍。

高 Ling 大談擇偶條件

來到最 Juicy 的「你問我答」環節，高 Ling 大談擇偶條件！她承認公司有很多好男人，但就不想跟行內人拍拖：「原因係我好想喺工作之餘嘅時間，想做番一個平常人。」此時節目突然播出洪永城預先錄下的片段，他自爆曾做媒人，推薦了幾個男性朋友給高 Ling：「唔知道依家發展如何呢？好似麻麻哋，但唔代表佢（高 Ling）要求非常之高。」高 Ling 聽後即睜大雙眼，緊張地澄清：「絕對冇啲咁嘅事！」更稱馬明可以做證人。到底誰的說法才對？想知真相就一定要睇節目。

洪永城聲稱介紹了幾位男士給高海寧認識，高海寧緊張澄清。

洪永城聲稱介紹了幾位男士給高海寧認識，高海寧緊張澄清。

何廣沛親揭克服聽力障礙秘訣

孔德賢問先天有聽力問題的何廣沛，拍攝時如何克服這個障礙？何廣沛表示自己平時會戴助聽器，但由於拍劇時無法佩戴，若對手站得較遠，他就會聽不到對方說話，因此他坦言：「所以我拍戲嗰陣要好專心，唔會玩任何嘢，仲要背埋人哋啲尾句，背晒所有嘢囉。」

孔德賢問何廣沛如何克服聽力問題。

馬國明全家每年會為唐老鴨慶生？

許文軒問眾星若果真的發了預知夢，最想抹走哪一段黑歷史？眾人異口同聲表示「冇」，此時節目播出鄧智堅加入無綫初期，經常於節目搞笑扮女人的片段，他坦言無論劇集或節目，經常被公司派演跟自己性格反差很大的角色，包括女人、殺人犯或年老角色：「反而幾開心」、「搵番做演員嘅樂趣好重要。」另外，「本尊 Fact Check」同樣精彩，包括「馬國明是『媽寶』嗎」、「傳聞馬國明全家每年會為唐老鴨慶生」等，想知馬明點答？就要收看今晚播映的《一周星星》。

鄧智堅扮女人獲眾人讚靚女。

到底馬明會點答呢？