中年4｜尹景順選唱《唉聲嘆氣》發現揀錯　周志康唱《蜚蜚》想喊

《中年好聲音4》三位十強選手周志康、尹景順及陳旭培，今日（9/8）出席myTV SUPER第二回《我推的中4人氣見面會+陪你睇直播》探班活動，談到今晚播出的「改編歌之夜」，幾位都有不同經歷分享。

《中年好聲音4》三位十強選手周志康、尹景順及陳旭培，在記招上被考用 10秒畫出主持人「車婉婉」，結果只有旭培切切實實去畫婉婉出嚟，但靚唔靚就見仁見智。（盧振輝 攝）

尹景順揀錯歌，他選唱鄭秀文的《唉聲嘆氣》，但到練習時先發現揀錯歌。「呢首歌初初睇歌名，我記得係識呢首歌，但到去唱時，先發現自己只係識副歌部分，於是要幾日內不斷練習。」陳旭培都有目擊這個揀錯歌事件，因為《唉聲嘆氣》正是他最喜歡的一首歌，知道朋友揀了，不自覺便在他面前唱出來，殊不知景順聽後反問︰「你唱緊咩歌？」場面搞笑。

至於陳旭培所揀的是梅艷芳的經典作《蔓珠莎華》，出動到神級天后作品，因為自己上一集分數墊底，自覺再冇東西可輸，所以要豁出去。「為呢首歌準備好多嘢，甚至拋開咁多個月來大家所認識嘅我，去唱呢首歌，我覺得演出當日唔係我嚟，因為已經投入晒首歌度，好似有股力量一樣。」尹景順回想平時錄影前，大家都會傾偈放鬆下，但當日旭培不太理會自己，全情投入在歌曲中。陳旭培︰「我都有少少期待睇今晚呢集。」

周志康選唱《蜚蜚》，獲評判大讚。（盧振輝 攝）

至於周志康今集選唱了陳僖儀的《蜚蜚》，從預告所見，獲評判大讚，其中范振鋒更著他要繼續努力去唱，別放棄做歌手。「首歌的音樂及歌詞都好中我，錄音時都加入少少演繹深化個演出，令我演出時多咗一份緊張，但不是站在台上的緊張，而是投入歌中內容，跟隨情節引發出的緊張，唱到中間仲有種想喊想喊。」至於評判的評語，周志康都好多謝評判的支持。

陳旭培在今晚播出一集，會選唱梅姐的《蔓珠莎華》，是向高難度挑戰，希望補回上集低分的挫折。（盧振輝 攝）