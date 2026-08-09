吳君如61歲獲「麻雀腳」佘詩曼賀壽　孖MIRROR手叠手切蛋糕齊起哄

圈中人緣極佳的吳君如，於8月2日正式迎來61歲生日！剛完成秘魯生日之旅回港的她，今日（8日）即火速相約一班「麻雀友」補祝生日，獲大批人氣偶像後輩齊齊賀壽，場面熱鬧，增添不少青春氣息！

吳君如迎來61歲生日。（ig@sandrangky）

曾經同佘詩曼慶生。（ig圖片）

回港孖人氣偶像切蛋糕 齊齊起哄勁有回春感

從最新曝光的慶生片段可見，君如姐回港後火速與一班「麻雀友」聚會。出席陣容包括MIRROR成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy），ERROR成員梁業（肥仔）、楊偲泳，以及視后佘詩曼等。雖然準備的兩個蛋糕「細細地」，但絕對是物輕情義重。一班年輕人更齊齊手叠手陪壽星女切蛋糕，眾人不斷起哄，切完一個又一個，期間更有人大叫：「由頭好到尾！」君如姐被𠱁得笑逐顏開，跟這班年輕人在一起，猶如瞬間充滿「回春」感覺，玩得相當盡興。

切蛋糕前嚟張大合照先。（ig@sandrangky）

由頭好到尾。（ig@sandrangky）

君如勁興奮，切完一個又一個。（ig@sandrangky）

蛋糕唔使大，最緊要開心。（ig@sandrangky）

一齊起哄。（ig@sandrangky）

遠赴秘魯登馬丘比丘 幽默自嘲永遠16歲

今年君如選擇了跳出香港，遠赴秘魯慶祝正日生日，更成功登上世界新七大奇景之一的馬丘比丘（Machu Picchu）。從她早前分享的靚相可見，身穿牛仔外套、戴上太陽眼鏡的君如姐，在壯觀景色前伸開雙臂，流露出燦爛笑容，相當享受大自然。心情大靚的她更風趣地把年齡倒轉，搞笑寫道：「諗唔到我16歲會登上世界新七大奇景之一」。帖文引來李嘉欣及黃偉文等好友留言祝賀，梁詠琪（Gigi）更配合地笑稱：「Happy birthday！永遠16歲青春無敵！」。

今年君如選擇了跳出香港，遠赴秘魯慶祝正日生日，更成功登上世界新七大奇景之一的馬丘比丘（Machu Picchu）。（ig@sandrangky）

今年君如選擇了跳出香港，遠赴秘魯慶祝正日生日，更成功登上世界新七大奇景之一的馬丘比丘（Machu Picchu）。（ig@sandrangky）

今年君如選擇了跳出香港，遠赴秘魯慶祝正日生日，更成功登上世界新七大奇景之一的馬丘比丘（Machu Picchu）。（ig@sandrangky）

20歲愛女貼無P圖母女照 呼應媽媽「Forever 16」

除了有一班好友相伴，君如姐的20歲寶貝女陳是知（Jillian）亦相當有心，在IG限時動態連出兩PO為巨星媽媽賀壽。

Jillian先是公開了一張童年時的母女合照，相中還是要手抱的Jillian靠在媽媽背後，眼仔睩睩兼露出扁嘴表情，非常可愛，她更窩心留言：「Happy birthday to my superstarrr」表達愛意。另一張相則是兩母女近期的自拍，二人大方以素顏上陣，在未有開美顏的情況下將真實一面展現鏡頭前。Jillian 更幽默地配文「Forever 16」，完美呼應媽媽在IG帖文自稱的「永遠16歲」，足見兩母女默契十足，感情極好。

囡囡都祝媽咪16歲生日快樂。（ig圖片）

囡囡都祝媽咪16歲生日快樂。（ig圖片）

一家三口。（ig圖片）