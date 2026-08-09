中年4｜吳奕偉被指獲評判偏幫　　周志康︰希望大家唔好太苛刻

《中年好聲音4》三位十強選手周志康、尹景順及陳旭培，今日（9/8）出席myTV SUPER第二回《我推的中4人氣見面會+陪你睇直播》探班活動。早前，網上流出今晚會揭曉的七強名單，其中吳奕偉更被唱得不好仍獲高分，指是內定冠軍，對此傳聞，三位都有聽聞，亦同時為吳奕偉護航，覺得他來自台灣，廣東話咬字方面下不少苦功，要大力支持他。

對於網上流傳的《中年好聲音４》七強名單，以及評判偏幫吳奕偉，幾位都有聽聞。（盧振輝 攝）

周志康身邊朋友都不斷問最新賽果。「都是想關心自己，但我哋一致口徑，唔答。」（盧振輝 攝）

周永康對賽果一律封口︰劇透係最衰

周永康表示都有看過七強名單的內容，但因為他們是知道結果的，所以學員之間都沒有特別去討論。他更表示學員一致口徑，不會向任何人揭露賽果︰「劇透係最衰，我自己都唔鍾意，不過大家去估估下都係一份樂趣。」

至於來自台灣的參賽者吳奕偉，被指表現欠佳仍獲高分，是評判偏幫。幾位作為參賽者，反替他感不值，周志康更指早在導演分組賽，已很喜歡聽奕偉唱歌。「佢係好才華的歌手，就算喺廣東話咬字上唔太好，都希望大家畀多啲鼓勵，語言唔係一朝一夕的事，我哋喺後台見到佢係好努力練習。」

來自台灣的吳奕偉，每次表演唱廣東歌，都是花上比別人多的時間和心血。（影片截圖）

陳旭培力撐吳奕偉 為唱好廣東話花不少努力

陳旭培亦感受到吳奕偉為唱好一首廣東歌，所花的努力是不為人知，而旭培更見過他寫的那份筆記，也深感佩服︰「好詳細，寫清楚所有拼音，邊個音要合口唱都寫得清清楚楚，大家所見我哋上台唱幾分鐘，好似好簡單，其實是要一星期去準備。」至於被指評判偏幫，旭培都指出可能評判欣賞其音樂感，縱使咬字未算好好，但呈現出來的情感都是值得欣賞。周志康︰「希望大家唔好太苛刻，錫住我哋咁多位隊友。」

陳旭培覺得吳奕偉以台灣人來港唱廣東歌，要克服咬字問題，在背後見他的努力是不為人知。（盧振輝 攝）

問到如果最終賽果，真的由吳奕偉奪冠，幾位都表示心服口服。陳旭培首先覺得十強入面，由哪一位贏得冠軍都不感意外。尹景順就表示除了實力，也要看當晚表現，所以會有很多未知之數。