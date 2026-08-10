張與辰以「蒼蠅」形容張國榮急道歉　粉絲嬲爆被醜化唔接受解釋

近日《中年好聲音3》的張與辰突然在網上被受爭議，被一班「哥迷」鬧爆。事緣陳淑芬即將舉辦繼續寵愛．張國榮70誕辰．音樂會》，在鄭丹瑞網上節目宣傳時，張與辰晒出一張模仿張國榮在1984年發行的經典黑膠大碟《Leslie》封面來二創紀念品，並以自己的 IP「蒼蠅Falala」為主角，所以就令一班「哥迷」為之生氣。

張與辰突然在網上被受爭議，就是因為二次創作了一張圖。

哥迷覺得張與辰醜化哥哥

一班「哥迷」覺得張與辰的設計是「醜化哥哥」，他們覺得不應該用蒼蠅來代表哥哥，更把他的設計評為「垃圾級別」。面對著海量的輿論，張與辰日前（7日）在社交平台發文表示「真心致歉」，他強調自己沒有詆毀及醜化哥哥的意思：「這兩天看著各方的爭議與聲音，我認真、靜下心反省了很久。首先，我想對所有熱愛張國榮先生的歌迷，深深說一聲：對不起。這次以我的原創IP Falala，二次創作哥哥的專輯封面，造成大家受傷、被冒犯、覺得不被尊重，是我考慮不周、表達不夠完整，讓所有人產生了巨大的誤解，我真的非常抱歉。我從來、絕對沒有半分想要褻瀆、醜化、詆毀哥哥的心意。」

哥迷覺得不應該用蒼蠅來代表哥哥。(thread截圖)

張與辰解釋創作初心與理念

張與辰解釋了自己二次創作哥哥專輯封面的創作初心與理念，他指「蒼蠅Falala」從來不是用來象徵或替代哥哥，而是用小飛蟲來形容「無法選擇出身、原生環境、與生俱來的模樣，或許不完美、或許渺小普通，像世間不起眼的小小飛蟲」：「但我們永遠有權利，選擇成長、選擇善良、選擇自由、選擇活得出眾、活的坦荡、活的熱愛生活。這是我從哥哥身上學到最重要的人生課題，也是這幅致敬作品的核心。」

張與辰解釋創作初心與理念。(facebook截圖)

張與辰指畫中蝴蝶才是哥哥

張與辰表示畫中畫了「蝴蝶」陪伴Falala徜徉海中，暗指「蝴蝶」就是哥哥，陪伴及守護大家：「這是我藏在畫裡最温柔的致敬與信仰：蝴蝶，是美好、是光明、是溫柔、是永遠的守護。我想表達的從來不是褻瀆，而是一句很安靜的心聲：不論你多渺小、不論世人怎麼定義你、不論你身處什麼樣的環境，哥哥的溫柔與光芒，永遠像蝴蝶一樣陪伴、守護著每一個勇敢做自己的人。」他指自己是想藉著Falala這個「平凡、渺小、卻努力向光」的角色，致敬所有被哥哥治愈過的人，也致敬從來勇敢做自己的哥哥本人。

張與辰指畫中蝴蝶才是哥哥。(thread截圖)

「哥迷」唔接受解釋

雖然張與辰已經花盡心思來解釋，但是仍有「哥迷」質疑他只是辯護：「如果隻烏蠅係代表『粉絲/平凡人』，點解佢要著住印有哥哥生日912號碼牌嘅救生衣？點解要直接放喺哥哥嘅專輯封套入面做同一個動作？喺視覺效果上，呢個設計完全就係parody。」