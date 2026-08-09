東張西望｜苦主三料自殺揭夫騙財50萬　前奶奶：娶著個癡線嘅

今日（9日）《東張西望》講到一宗2024年10月的企圖自殺案，方小姐當年「三料自殺」，吃老鼠藥及安眠藥加燒炭，最後友人救了她一命。方小姐表示不知道吃了安眠藥的副作用是夢遊：「社工同我講，我喺夢遊嗰陣打畀佢同佢講，所以佢哋知道我自殺，佢哋即刻報警過嚟救我。」當她走出鬼門關後，她後悔當日的決定，更公開前夫的惡行，她形容前夫：「人不如狗，一直笑裡藏刀，呃足我20年。」到底發生什麼事讓方小姐會說出如此的話。

方小姐當年「三料自殺」，吃老鼠藥及安眠藥加燒炭，最後友人救了她一命。(節目截圖)

方小姐與前夫鍾先生一拍即合便結婚

20年前，方小姐與前夫鍾先生一拍即合，未夠一年已經結婚。她指前夫在初相識時噓寒問暖、關懷備至，自己生病鍾先生都會第一時間去關心她。可惜結婚後，從前的暖男突然360度大轉變，變成一個好食懶飛，連家務都懶得做的人。方小姐表示鍾先生向她說出自己的志願：「佢嘅志願就係打機、食飯、瞓覺、炒股票，就係佢唯一嘅生活目標。」所以家中的事都由方小姐一力承擔，不過這都不是令她傷心難過到離婚的原因。

20年前，方小姐與前夫鍾先生一拍即合，未夠一年已經結婚。(節目截圖)

方小姐指前夫在初相識時噓寒問暖、關懷備至。(節目截圖)

婚後鍾先生說服方小姐買樓

結婚不久鍾先生游說方小姐辦理聯名戶口來存錢投資，最後更向方小姐建議買樓置業。鍾先生建議買下他媽媽當年買下的物業自住，2008年鍾先生向方小姐表示向媽媽以市價440萬購入該單位。後來在處理樓契時，方小姐發現鍾先生媽媽的名字仍在樓契上，更向她辯稱是為了取得福利來維修。最後維修款項沒有批出，所以方小姐想把鍾先生媽媽的名字從樓契中剔除，不過就被鍾先生表示「唔使急」，更表示於2015年時已供完物業。

婚後鍾先生說服方小姐買樓。(節目截圖)

直到2022年方小姐失業後，鍾先生態度更為之差，更向方小姐表示：「你自己去死，唔好同我攬抄。我覺得佢好恐怖，佢竟然同我講呢啲說話。」鍾先生更一走了之，方小姐接受不了，情緒出現問題，最終選擇自殺輕生。被救回後她決定與鍾先生離婚，她到律師樓處理文件時才發現樓契是「長命契」，不能剔除鍾先生及其媽媽的名字。在她自殺住院期間，鍾先生曾偷偷回到住處把存摺及物業供款記錄都一一帶走。

方小姐到律師樓處理文件時才發現樓契是「長命契」。(節目截圖)

鍾先生媽媽表示當時是用200萬賣給細仔

另一方面，鍾先生媽媽接受《東張西望》時說的又與方小姐相反，她表示當時是用200萬賣給鍾先生：「好似畀咗50幾萬。」不過這個價錢並非是方小姐所知的價格，至於為何會是「長命契」，其媽媽就解釋：「可能佢嗰時覺得仲欠我啲錢，所以寫長命契，我哋三個人名。咁佢環境唔好，我冇理由強迫佢㗎嘛。」不過照媽媽所說，看來是鍾先生「好仔兩頭瞞」，既瞞著媽媽又瞞著老婆，疑似從中獲利近50萬。

鍾先生媽媽表示當時是用200萬賣給細仔。(節目截圖)

前奶奶反指鍾先生「黑仔」娶著個癡線嘅老婆

方小姐表示與鍾先生家人關係一般，但媽媽反指鍾先生「黑仔」：「娶著個癡線嘅，打電話鬧我。仲成日上網話叫我哋墊屍底，佢畀呢張相我！」而相片中顯示的是XXX之墓，媽媽表示「差唔多嚇死」。節目組嘗試聯絡鍾先生，但就沒有得到回應。而陸偉雄大律師了解完事件後，認為法庭有機會把物業變賣，把其中一部分給方小姐作贍養費。