披荊斬棘｜余文樂作唯一香港代表　楊千嬅連線笑他50歲即激動澄清

內地人氣節目《披荊斬棘》新一季已正式公布參賽陣容，剛離婚的余文樂成為唯一一位香港代表，為全面復出娛樂圈作好鋪路。這次參賽他更找來電影《志明與春嬌》搭檔楊千嬅支持，二人再度合作亦讓觀眾大為期待，也成為話題焦點。

余文樂成今輯《披荊斬棘》唯一一位香港代表。（IG@lok666）

余文樂單挑多位參賽者

《披荊斬棘》過去成功讓多位港星翻紅，包括「大灣仔」中的陳小春、張智霖和梁漢文等人。本季節目中余文樂作為香港唯一代表，要單挑來自內地及台灣的多位參賽者。他自2017年結婚後，將重心放在潮牌生意並逐漸淡出幕前，上月他宣布與前妻王棠云離婚後，便迅速重返演藝圈，更參與了成毅主演的《狩謊》，不少網民都對他的復出感到期待。

余文樂復出娛樂圈。(微博截圖)

在《披荊斬棘》的官宣影片中，余文樂邀請到楊千嬅以視像通話方式為他打氣，事隔多年二人再度同框仍然默契十足。楊千嬅問他為何參賽時，余文樂表示：「我覺得沒試過，不一定不適合，想做一些未做過的事情。」楊千嬅一如既往搞笑，問他是不是50歲了，余文樂隨即澄清：「我44歲！」氣氛輕鬆搞笑又愉快。對於余文樂的舞台能力，楊千嬅稱讚他的歌喉，給予8分，而舞蹈能力則是：「我給你10分，無人能敵，我要跟你學！」至於領導能力，她先是沉默了幾秒後笑著說余文樂有潛力：「我不是說你沒有，你的頭腦很清晰，你有領導的才華，但是你是理性跟感性的衝突，所以要訓練一下自己，我覺得你是可以的，所以給6分吧。」余文樂雖然近年少有公開演唱，但每次表現都頗受好評，例如在今年深圳衞視春晚上的亮相唱《司機》，獲網民大讚「零走音」。

余文樂邀請到楊千嬅以視像通話方式為他打氣。(微博截圖)

楊千嬅問余文樂是不是50歲，他激動澄清自己只有44歲。(微博截圖)

黃宗澤否認參加節目

至於傳聞中香港區的另一位參賽者是黃宗澤（Bosco），其實早在2022年就曾傳出他可能參加節目，特別是當吳卓羲及林峯加入《披荊斬棘2》時。然而，由於工作檔期衝突，黃宗澤最終未能如願參與。本季官宣前又一度有消息稱他會加盟，但最近他已否認這一傳聞。