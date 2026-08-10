馬賽罕談桃色醜聞陷入自我懷疑有被害妄想　澄清沒被TVB永久雪藏

現年39歲的前港姐季軍馬賽（現名馬菀迎），曾獲TVB力捧，拍過多部膾炙人口的劇集，包括有《名門望族》、《東坡家事》、《耀舞長安》、《神探高倫布》等。馬賽近年淡出幕前，轉戰內地商界，並開設小紅書教養生兼與網民互動，日前她拍片回顧了高低起伏的演藝生涯，指一度以為事業會順風順水。

馬賽曾獲TVB力捧，拍過多部膾炙人口的劇集。（影片截圖）

馬賽憶事業高峰跌落谷底有被害妄想

馬賽日前在小紅書分享了一段以「馬賽的前1/3人生」為題的片段，她坦言當年備受公司力捧，很多人都羨慕她出道資源極佳，合作的男主角包括有吳卓羲、林峯、謝天華及黎耀祥等一線男星，入行短短三年就奪得「飛躍進步女藝員」。可惜當事業正值巔峰時，卻爆出同性戀疑雲及艷舞片段，純情形象崩塌，令其印象受損重挫演藝事業。

馬賽日前在小紅書分享了一段以「馬賽的前1/3人生」為題的片段。（小紅書）

馬賽指很多人都羨慕她出道資源極佳，合作的男主角包括有吳卓羲、林峯、謝天華及黎耀祥等一線男星。（小紅書）

澄清沒有被TVB雪藏

當時有傳馬賽因醜聞而被TVB無限期「雪藏」，最終在2015年約滿後淡出香港娛樂圈。馬賽在片段中澄清並沒有被雪藏，更感謝圈中朋友及TVB高層而獲得機會拍攝電影。不過因桃色醜聞而陷入自我懷疑，指很多人都用妖魔化的眼光看自己，所以將自己緊緊鎖在受害者的位置上：「當時陷入咗極度自我懷疑，有被害妄想症，甚至覺得路人拎起手機，隨時偷拍我。」所以最後她選擇離開香港。

馬賽澄清沒有被TVB雪藏。（小紅書）

回望人生低谷，馬賽直言靠「爭氣」來支撐自己走下去，她透露去到北京後由零開始做跑龍套，更指儘管在片場半年沒有一句台詞，或同等角色都是十幾歲的新人飾演也堅持下來：「當時不停地把自己的所謂的尊嚴，所謂的面子放下。」馬賽指這段經歷對創業有非常大的幫助，如今馬賽已跟圈外男友結婚誕下女兒，並轉型從商建立個人品牌。

馬賽憶事業高峰跌落谷底有被害妄想。（小紅書）

有不少網民看到馬賽的片段後，都留言為她打氣。（小紅書）

有不少網民看到馬賽的片段後，都留言打氣：「特別佩服您這樣的人，任何時候跌倒了，調整好就站起來繼續往前走，很有勇氣」、「支持你這種毅力」、「每個人都會有 ups and downs爬起來並不容易」。