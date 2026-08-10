佘詩曼吳君如與鏡仔打牌輸得慘烈淪「洗牌機器」　Edan疑成大贏家

圈中人緣極佳的吳君如，於8月2日正式迎來61歲生日！不過正日當然要留畀家人，她早前更與女兒陳是知去到「世界新七大奇景之一」的馬丘比丘；回港後一班「麻雀腳」就為她補祝，包括佘詩曼（阿佘）、MIRROR的呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、肥仔@ERROR、楊偲泳（Renci）及林千渟，不過阿佘就大爆今次又輸好多，指自己與壽星女淪為「洗牌機器」，表示：「都係嗰啲架喇，一嚟又天糊、又食一百幾十番（人哋🙄）」而君如亦回覆：「我都唔知玩緊邊度地方嘅麻雀！」究竟邊個後輩贏咁多？呂爵安（Edan）一句得戚說話惹來無限聯想。

今年君如選擇了跳出香港，遠赴秘魯慶祝正日生日，更成功登上世界新七大奇景之一的馬丘比丘（Machu Picchu）。（ig@sandrangky）

阿佘多次受教訓怕跟媽咪坦承打牌會被潑冷水

從吳君如早前貼出的慶生片段可見，眾人齊齊手疊手陪壽星女切蛋糕，並且不斷起哄，期間更有人大叫：「由頭好到尾！」君如姐被𠱁得笑逐顏開，似乎相當盡興。不過，阿佘之後就在社交平台出post，指自己與君如都輸麻將輸得好慘烈！阿佘先表示：「遲到好過冇到。」透露：「一星期前（即係8月2日）係我哋麻雀俱樂部CEO @sandrangky 嘅壽辰，正日我哋梗係要讓路啦，所以我哋就約咗呢日喇。唔使講啦，今次當然都有打麻雀啦，不過已經有多次教訓，所以出門口前，我只係同媽咪講話去同君如慶祝生日（費時佢又潑冷水）。」

從吳君如早前貼出的慶生片段可見，佘詩曼（阿佘）、MIRROR的呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、肥仔@ERROR、楊偲泳（Renci）及林千渟手疊手陪壽星女切蛋糕，並且不斷起哄。（IG@charmaine_sheh）

阿佘透露，之前打牌已受過多次教訓，所以她出門前都不敢告訴媽咪自己去打牌，只說自己去幫君如慶生，免得又被潑冷水。（IG@charmaine_sheh）

阿佘吳君如輸牌成「洗牌機器」 Edan得戚回應：下次繼續努力

結果亦果然不出所料，阿佘繼續「交學費」，她說：「都係嗰啲架喇，一嚟又天糊、又食一百幾十番（人哋🙄），總之我同君如就完美化身為洗牌機器…不過都係充滿歡樂氣氛嘅～」之後眾人就陪君如將蛋糕當燒豬切，指：「祝壽星女年年有今日，歲歲有今宵！由頭好到尾！！」網民當然想知究竟現場誰贏得最多，而Edan竟留言：「下次繼續努力☺️💪🏻」不少人都留言追問：「你贏咗幾多快啲講🤣」、「係咪就係你一鋪食一百幾十番呀？😆」而吳君如都有在阿佘的帖文下留言：「其實我都唔知玩緊邊度地方嘅麻雀！換牌換到頭都暈，四隻留一隻換三隻俾人，跟住摸三隻留一隻換兩隻俾人，攞兩隻換一隻，換完下家又換上家，好彩換得靚咪好快食糊！唔好＇就唔知換啲咩返嚟！仲要玩百搭⋯⋯其實你哋知唔知我玩緊咩啊？」

與麻雀俱樂部CEO吳君如慶生，當然要打牌，結果亦果然不出所料，阿佘繼續「交學費」，她說：「都係嗰啲架喇，一嚟又天糊、又食一百幾十番（人哋🙄），總之我同君如就完美化身為洗牌機器…不過都係充滿歡樂氣氛嘅～」（IG@charmaine_sheh）

壽星女君如原來都輸好多！（IG@charmaine_sheh）

網民當然想知究竟現場誰贏得最多，而Edan竟留言：「下次繼續努力☺️💪🏻」不少人都留言追問：「你贏咗幾多快啲講🤣」、「係咪就係你一鋪食一百幾十番呀？😆」（IG@edanlui）