謝賢90歲冥壽丨謝婷婷珍藏舊照悼念亡父：和你說再見是最艱難的事

人稱「四哥」的傳奇影星謝賢於上月（2026年7月16日）因肺炎安詳離世，享壽89歲。家屬遵從其生前遺願，喪禮一切從簡並已低調完成火化。昨日（9日）是四哥的90歲冥壽，女兒謝婷婷今日（10日）在社交平台分享了多張童年與父親的珍貴合照，並撰寫長文為亡父送上生日祝福，字裡行間充滿著對父親的不捨與思念。

謝賢一家四口。（網上圖片）

全家靚人。（IG圖片）

婷婷：「我愛你 永遠」

謝婷婷以英文寫道：「爸爸，生日快樂。我真的、真的很想念你……我們全部人都真的、真的很想你……要和你說再見，是我人生中做過最艱難的事。但我希望你現在快樂且自由。我肯定無論你現在在哪裡，那裡一定非常明亮、非常美麗，以至於一直戴著墨鏡是完全正常的事。😎謝謝你做我的爸爸，謝謝你成為我生命中如此重要的一部份。安息吧，爸爸。我愛你。永遠。♥️」婷婷契媽汪明荃亦有留言：「I miss him too！」

婷婷契媽汪明荃亦有留言：「I miss him too」（IG＠jennifertsetingting）

謝賢對婷婷盡是溺愛。（IG＠jennifertsetingting）

笑容燦爛。（IG＠jennifertsetingting）

去高級餐廳食大餐。（IG＠jennifertsetingting）

珍貴舊照回顧 四哥前衛造型超搶鏡

在婷婷分享的照片中，滿載著父女倆的溫馨回憶。其中一張相片可見，年輕時俊朗不凡的四哥帶着年幼的婷婷到高級餐廳用餐，父愛盡現。另一張舊照則盡顯四哥走在潮流尖端的時尚觸覺。相中四哥穿上白色上衣搭配一條極具設計感的黑色超闊腳褲，看似裙款，這個超前衛造型，四哥憑藉高䠷身形輕易駕馭，他輕輕拖住婷婷的小手留影，眼神充滿溺愛。

此外，還有四哥盡顯型佬魅力的騷肌相，以及父女倆一同去潛水、在水底手牽手的珍貴畫面，足見四哥一直陪伴愛女探索世界。

超前衛造型。（IG＠jennifertsetingting）

父女一齊潛水。（IG＠jennifertsetingting）

感情要好。（IG＠jennifertsetingting）

三代同堂溫馨合照 展現慈祥爺爺一面

除了童年回憶，婷婷亦分享了近年的三代同堂合照。相中四哥戴著招牌墨鏡與帽子，開心地將孫女抱在前面一起坐車。卸下銀幕上的巨星光環，四哥展現出慈祥爺爺的溫暖一面，這張照片也成為了婷婷心中最寶貴的回憶之一。

三代同堂。（IG＠jennifertsetingting）

四哥生日快樂子！（IG＠jennifertsetingting）

永遠懷念！（IG＠jennifertsetingting）

幾時都咁型。（IG＠jennifertsetingting）