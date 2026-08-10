荷里活女演員玩交友App遇色魔！連環性侵犯服刑僅9個月獲釋惹眾怒

受害人勇敢站出來指控色魔，但連環性侵犯竟在服刑不足一年便獲釋，事件可謂比影視作品更離奇！曾參演美劇《The Office》（我們的辦公室）及《Criminal Minds》（犯罪心理）等劇集的荷里活女演員希拉·史葛·艾斯托夫（Shira Scott Astrof），於2015年玩交友App時慘遇色魔，而來自內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的男子原來是慣犯，涉嫌利用交友程式Tinder誘騙多名女性見面時進行性侵。



最終在史葛等最少六名受害人的指控下，男子被控性侵，他與檢方達成認罪協議，雖獲刑四年，但入獄僅九個月便在今年10月獲得假釋，事件引起當地民眾不滿，紛紛認為不應如此輕易放過色魔。



49歲的犯人馬修·韋納（Matthew Werner），受審後被判監四年，但入獄僅九個月便在10月申請假釋。（YouTube@FOX 11 Los Angeles）

女演員玩交友APP認識被告 獲送回家即露狼相

現年49歲的犯人馬修·韋納（Matthew Werner），在交友程式Tinder裝出友善、成功的形象，跟受害人約會見面後，就在私密場所向對方施襲。

其中一名受害女是演員史葛，她勇敢地向媒體公開自己的恐怖受害過程。史葛表示，她於2015年在交友APP認識了馬修，當時他聲稱自己是瑞典足球明星Sebastian Larsson。史葛原本以為那只是正常的社交約會，當天她感到不適，馬修還主動地表示要送她回家。正當史葛以為馬修是貼心有風度的男子時，沒料到入屋後，馬修竟然當場拿出可卡因吸食，更將她禁錮並強行性侵。

史葛經歷了極恐怖的一夜，種種記憶讓她長年承受巨大的心理陰影，如今獲悉犯人可能極短時間獲釋，認為司法體系是對受害者的第二次傷害。

現年49歲的犯人馬修·韋納（Matthew Werner），在交友程式Tinder裝出友善、成功的形象，伺機性侵受害人。（資料圖片）

洛杉磯警方跨區調查 揭露連環犯案模式

洛杉磯市警局（LAPD）接獲報案後隨即展開深入調查，發現案情遠比想像中複雜，而馬修頻繁往返拉斯維加斯與洛杉磯，極可能是利用交友平台尋找目標的連環色魔，其後陸續有其他受害人，連同史葛在內，最少有六人對馬修提出指控。

據外媒報道，LAPD特別襲擊調查組（Special Assault Section）隨後公開發布通告，呼籲其他受害者勇敢站出來提供線索。警方指出，受害人的遭遇存在高度相似，顯示犯人具有極強的預謀性與重複犯罪傾向。

最終馬修在洛杉磯縣落網，被控多項強姦、性侵犯及非法禁錮等重罪，當色魔被捕的消息傳出後，不少社區居民及女性團體都期望法院給予重判。

荷里活女演員Shira Scott Astrof是洛杉磯交友App連環性侵案受害者中之一，她勇敢地站出來分享經歷，望其他女性引以為鑑。（IG@shirascottastrof）

認罪協議爭議：為何連環性侵犯服刑不足一年即可獲釋？

案情在進入審判階段後出現重大轉折，加州司法系統長期面臨監獄擁擠及案件積壓問題，檢方與辯方最終達成認罪協議，被告承認較輕罪名，從而換取大幅縮減的刑期，最終馬修被判監四年，但在扣除已還押時間及以良好表現折抵的刑期後，犯人實際在監獄內服刑的時間可能還不到一年就能合法出獄，而馬修僅服刑9個月，即將在今年10月獲假釋。

犯下連環性侵等重罪的色魔在短時間內獲釋，事件引發受害者及社會大眾的極大震驚與憤怒。史葛隨即公開譴責這項決定，質疑司法系統嚴重偏向被告，忽視了受害者終身難以磨滅的心理創傷。外媒早期曾指出，法律界專家及婦女權益倡議者多次警告，過度寬鬆的認罪協議只會讓性犯罪者心存僥倖，甚至增加其出獄後再次犯案的風險。