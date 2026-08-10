伍富橋被愛妻Shirley爆見血會暈　勸退陪產：唔想增加醫療負擔

伍富橋（Alvin）今日（10/8）為新歌《約定一起看未來》拍攝MV，預產期為今年10月的愛妻 Shirley（梁兆楹）亦專程現身探班，兩公婆一同接受《香港01》訪問，大談迎接入營新成員的喜悅與準備過程。



MV加入2D動畫 幻想兒子未來模樣

伍富橋透露，希望能在兒子出生前順利完成這首新歌及MV的製作。為了增添紀念意義，MV特別邀請了本地漫畫家繪製2D動畫，融入他對兒子未來成長的幻想。他表示：「我幻想中佢嘅樣貌，眼睛比較大，似佢媽媽。動畫裏面亦有加入打球同運動嘅元素，希望佢健健康康。」

Shirley則笑言這是丈夫的專屬幻想：「其實我今日嚟到先第一次睇到動畫內容，甚至連張2D相都係第一次見，真係一個Surprise！不過都係睇佢幻想啦，最重要係大家開心。」

一睇伍富橋就知會係好爸爸。（吳子生攝）

兒子英文名定為 Julian Shirley笑言「聽落似靚仔」

談及BB的狀況，Shirley表示目前孕期相當順利，既沒有孕吐，胃口亦相當不錯，甚至笑稱自己有些放肆地享受美食。至於外界關心的姓名問題， Shirley透露兒子的英文名已經敲定為Julian：「中文名要等佢出世之後，先搵師父幫手取。英文名就決定咗叫Julian，其實冇乜特別深奧嘅意思，純粹係我覺得呢個名聽起來應該會係個靚仔！」伍富橋亦在旁笑著附和，希望名字不會太容易跟別人撞名。

提到胎動情況， Shirley笑指BB通常在深夜11點至凌晨2點最活躍。伍富橋則有些無奈地笑說：「每一次我伸手去摸佢個肚，BB就會立刻靜止唔郁，但我一鬆開手，佢又開始動，好似特登避開我咁，可能佢都有啲驚爸爸！」

Shirley爆伍富橋有見血暈倒前科。（吳子生攝）

伍富橋堅定陪產 妻子笑怕他「暈倒添負擔」

提到10月的臨盆日子，伍富橋斬釘截鐵地表示一定會進產房陪產兼親手剪臍帶：「肯定入！肯定入！邊有得驚，唔使喺產房外面辛苦等嘛。」不過Shirley卻爆料指自己仍在努力「勸退」丈夫，皆因伍富橋過去曾有四次見血暈倒的紀錄。Shirley笑言：「我一直說服佢唔好入去，因為有咁多醫生同護士喺度，我已經覺得好安全。我真係好怕佢入到去突然暈倒，醫生要分心照顧佢，我仲要反過來關心佢有冇頭暈，變相增加醫療負擔！」

對此伍富橋連忙澄清，指自己只是看到別人的血才會出現恐慌反應，對自己的血和妻子的情況非常有信心，堅信自己屆時能順利完成陪產及剪臍帶任務。