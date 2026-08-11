冠軍港姐暑假送兩個仔入黃埔軍校　嫁律師老公家風貼地搭地鐵收工

現年38歲的前香港小姐冠軍張名雅（Carat），自2016年與律師老公蔡錦豪（Joe）結婚後，育有8歲大仔蔡浚鏗（Mario）和7歲細仔蔡俊軒（Milo），張名雅亦淡出幕前，專心相夫教子。早前大仔不幸受傷入院，令張名雅心疼不已，無微不至照顧兒子。今暑假期間，張名雅送兩個仔入軍營一個星期，大感不捨。

張名雅身材fit爆。(ig圖片)

張名雅於社交平台分享與兩個兒子溫馨互動的影片。（IG@caratcheung）

張名雅送兩個仔仔入黃埔軍營一星期：非常不捨

張名雅日前在社交平台分享片段。從影片中可見，張名雅送兩個仔入黃埔軍營。兩個小朋友「人仔細細」，已可以自己拎住一個喼行出門口，不用媽媽幫手。出發前張名雅同老公和仔仔攬實影相，張名雅坦言心情忐忑，「又掛念又非要送你門不可」，非常不捨得兒子。

其後張名雅送兒子上車，她緊張又不捨地望住仔仔，兩個仔仔沒有哭鬧，在車上蹦蹦跳跳，入軍營十分興奮。而張名雅亦指希望仔仔可以在軍營學識「自強並勇敢面對挑戰」。送完仔仔入營後，張名雅輕鬆坐下食麵，看來終於鬆一口氣。

張名雅搭地鐵回家

張名雅曾與內地博主拍攝3億豪宅，她曾被爆拍攝態度親切。而且完成整天拍攝後，大方跟在場工作人員講「拜拜」，獨自起步走向地鐵站，甚至還與工作人員「同路」。博主忍不住感嘆：「就……拍了一天三億的房子，最後大家各自坐地鐵回家。挺好的一天。」

張名雅送仔仔入黃埔軍營。（小紅書@張名雅）

人仔細細已經拖住個喼。（小紅書@張名雅）

張名雅不捨兒子。（小紅書@張名雅）

張名雅不捨兒子。（小紅書@張名雅）

攬實。（小紅書@張名雅）

送仔仔上車。（小紅書@張名雅）

張名雅目送仔仔上車。（小紅書@張名雅）

仔仔好興奮。（小紅書@張名雅）

自強！（小紅書@張名雅）

張名雅食嘢放鬆。（小紅書@張名雅）