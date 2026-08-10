游嘉欣揹名牌豪遊美國忽然富貴　回應被包養：賺完錢唔可以去玩？

游嘉欣入行以來都是「慳妹」，早前去美國和墨西哥旅行，瘋狂打卡及分享福利照，更入場睇世界盃。由於她經常轉換Chanel、LV、miumiu、GUCCI名牌袋，不過這亦令她被指「忽然富貴」，甚至引來「被包養」傳言。日前游嘉欣出席《夫妻的博弈》宣傳活動，講到傳聞時她反問：「努力賺完錢，做咩唔可以開心去玩？」指自己在香港好慳亦好少使錢，留待去旅行才歎世界，當講到外界指她豪遊不符草根背景，她更反擊：「我唔知大家點翻查我背景啦，佢哋查我家宅定係知我銀行戶口？我都唔係好理解。」

游嘉欣入行以來都是「慳妹」，但近日被指忽然富貴。（IG@kayan_yau）

早前游嘉欣去美國和墨西哥旅行，瘋狂打卡及分享福利照。（IG@kayan_yau）

游嘉欣揹miumiu手袋。（IG@kayan_yau）

一時又揹LV。（IG@kayan_yau）

游嘉欣又有Chanel袋。（IG@kayan_yau）

日前游嘉欣（前排左二）出席《夫妻的博弈》宣傳活動，講到傳聞時她反問：「努力賺完錢，做咩唔可以開心去玩？」（葉志明攝）

游嘉欣消瘦不少 冇刻意減肥

游嘉欣明顯消瘦了不少，她指自己冇刻意減肥，純粹是兩年前仍包包面、Baby Fat，更大爆：「最脹嘅時候反而係我最刻苦，又唔食飯又做運動又着膠褸焗汗。」談到美墨之旅，游嘉欣表示之前一直開工，直至前陣子終於有接近一星期假期，她才即刻遞假紙去旅行，決定用盡假期飛遠一點。

游嘉欣明顯消瘦了不少，她指自己冇刻意減肥。（葉志明攝）

談到美墨之旅，游嘉欣（中）表示之前一直開工，直至前陣子終於有接近一星期假期，她才即刻遞假紙去旅行，決定用盡假期飛遠一點。（葉志明攝）

指難控制包養傳聞：努力賺完錢，做咩唔可以開心去玩？

對於忽然富貴傳聞，她指：「大家可能覺得去海外好有錢，我由以前畢業嘅時候就已經好鍾意去一啲比較遠嘅地方，唔係平時去開嘅日本嗰啲。西藏呢啲地方我都好鍾意，無論美國、非洲我都希望嚟緊有機會Explore吓，使錢呢樣嘢我諗香港都冇乜地方使錢，旅行都係為開心啲，應使則使，使完又努力工作。」至於被指包養，游嘉欣坦言見到評論：「佢哋點講我都控制唔到，但我做返自己覺得啱嘅嘢，努力賺完錢，做咩唔可以開心去玩？我唔會care呢啲睇法，最緊要自己開心，下下都要睇住人哋點樣睇你嘅話，就冇自己人生。」

游嘉欣戴HERMES手鈪。（IG@kayan_yau）

對於忽然富貴、被包養傳聞，她指：「努力賺完錢，做咩唔可以開心去玩？我唔會care呢啲睇法，最緊要自己開心，下下都要睇住人哋點樣睇你嘅話，就冇自己人生。」（葉志明攝）

豪遊被指與草根背景不符 親自反擊：查我家宅定係知我銀行戶口？

入場睇世界盃門票價格不低，也不是有錢就入到場，有網民更指與游嘉欣的草根「屋邨妹」背景不符，她直言：「我唔知大家點翻查我背景啦，佢哋查我家宅定係知我銀行戶口？我都唔係好理解，其實我都多謝我當地嘅朋友，因為佢哋受人邀請，多咗個位，又知我有假，就一齊去，我都有請佢哋食返餐飯，一齊玩吓。我睇到都覺得幾搞笑，我就唔可以去旅行？我就唔可以生活得豐富啲？我平時喺香港生活都比較單調，好少share咁多嘢，旅行post多咗嘢大家就覺得點解突然之間咁豐富。」問到下次會否分享窮遊生活，游嘉欣則表示：「窮遊嘅時候我唔話俾大家聽啫，我會精挑細選，揀啲靚嘅餐廳，中等價位，可以接受到，去旅行唔會淨係想去啲好街邊嘅嘢，想咩都體驗吓。」

入場睇世界盃門票價格不低，也不是有錢就入到場，有網民更指與游嘉欣的草根「屋邨妹」背景不符。（IG@kayan_yau）

游嘉欣直言：「我唔知大家點翻查我背景啦，佢哋查我家宅定係知我銀行戶口？我都唔係好理解。」（葉志明攝）