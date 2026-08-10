翁靜晶投訴未經本人同意遭電訊公司續約36個月：好恐怖

電訊商的續約手法向來惹人詬病，翁靜晶近日亦成為苦主。向來防範詐騙、從不接聽陌生來電的她，竟在未經本人確認的情況下，被電訊公司自動續下長達36個月的合約。為追查真相，她親自到中環門市理論，並發文質疑合約的合法性。

翁靜晶嘅電話合約無端端被續約。（YouTube截圖)

從不聽電話卻被續約 質疑做法「相當可疑」

為免墮入電訊詐騙陷阱，翁靜晶表示自己習慣不接聽來電、不覆電郵及短訊，所有對外聯絡均交由秘書「蕭太」處理。但上月底，她突然收到通知，指其私人電話號碼已成功續約三年。

她親自拍片，與丈夫一同前往中環的電訊公司門市查明究竟。她在片中表示：「有人話我續咗張新合約，因為詐騙電話太多，所以所有電話我都唔聽，但唔聽電話點解會續到約呢？好恐怖佢幫我續咗36個月，我冇聽過電話架。」她原本的合約僅為24個月，突然被加長合約期，令她一度懷疑身分遭到盜用。

同埋老公一齊去電訊公司了解。（YouTube截圖)

續約36個月，翁靜晶直呼：「好恐怖！」（YouTube截圖)

其秘書承認有答應續約。（YouTube截圖)

電訊商指「秘書同意」 翁靜晶反擊：不能代簽賣身契

經門市查問後，原來電訊商是致電其號碼，由秘書接聽並核對資料後，單憑秘書同意便落實了這份36個月的合約。

電訊公司其後罕有就個別事件在社交平台公開解畫，強調是「按其秘書同意下」辦理續約，事後已因應號碼擁有人的意願，將合約期調回24個月。

不過，翁靜晶對此解釋並不接受，直斥電訊商將「秘書同意」等同於「本人同意」。她指出當中的法律問題：「如果秘書可以未經老闆同意就幫老闆簽賣身契，豈不是世界大亂？沒有正式授權，任何人都不可以代表另外一個人去簽任何合同，就算是夫妻也不可以！」她重申當事人同意的重要性：「就算你俾個皇帝我做，你都要得我同意呀！」

翁靜晶質疑流程。(facebook圖片)

網民共鳴：勁過Cut有線

合約糾紛引發大批網民共鳴，有人將之與經典的「希特拉都cut唔到有線」相提並論。有網民留言：「要cut就本人都cut唔到；要續約，你求其搵個人、搵隔籬個同事問佢就得，真係勁過cut有線。」翁靜晶將該留言「貼堂」並讚講出重點。而在翁靜晶的投訴下，電訊商最終回覆表示會檢討現行的續約及授權程序。