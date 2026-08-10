張與辰二創張國榮專輯封面惹怒歌迷　顏米羔護航：創作本身冇對錯

近日陳淑芬籌辦的《繼續寵愛·張國榮70誕辰·音樂會》宣傳期間，藝人張與辰應鄭丹瑞網上節目之邀，展示了一款將其原創IP「蒼蠅Falala」結合張國榮1984年經典專輯《Leslie》封面的二次創作紀念品。不料此舉迅速點燃廣大「哥迷」怒火，紛紛指責相關設計「醜化偶像」、「低俗不堪」，甚至直指作品達「垃圾級別」，認為蒼蠅意象與張國榮的高雅形象嚴重違和，極不尊重一代巨星。

顏米羔今日出席《星星相識•繼續寵愛•張國榮70誕辰》展覽開幕禮。（盧振輝攝）

今日（10/8）歌手顏米羔現身尖沙咀出席《星星相識•繼續寵愛•張國榮70誕辰》展覽開幕禮。被問及是次二創風波時，他坦言自己也是在最後一刻才留意到相關新聞。

面對外界的沸沸揚揚，顏米羔理性地發表了看法：「首先呢個新聞我都係好 last minute 先至有睇到啦。但我會覺得創作嘅嘢，本身就冇對與錯嘅。可能真係有人會太過愛哥哥啦，但係我會覺得，大家都留返點空間畀創作囉。我相信冇人係有心咁做嘅，大家都多些少包容啦，有多一啲包容。」他續指：「正如哥哥咁，佢都好有創意㗎嘛？所以我自己唔覺得嗰個係一個冒犯，可能只係喺一個畫面上面大家唔鐘意啫。」

顏米羔認為張與辰並沒有貶低張國榮之意。（盧振輝攝）

對於有傳聞指張與辰因是次爭議而臨時缺席今日的紀念活動，顏米羔即時幫忙澄清，否認傳聞：「據我所知，佢本身係有工作在身。早在事件發生之前，佢已經同我哋講過『哎呀我有嘢做啊，好可惜，我都好想參與』。咁當然係做嘢先啦，佢本身就已經安排咗工作，據我所知係咁樣。」