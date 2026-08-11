鄧兆尊談被父親求做二世祖內情　憶新馬仔遺訓：唔好太過表現自己

徐蓉蓉（徐姐）近日推出新馬師曾（鄧永祥）紀念文集《千面伶王新馬師曾》，而新馬師曾的幾位子女鄧兆尊、鄧小艾（鄧翠玉）及鄧兆榮除了出席書展活動外，近日亦有接受徐姐節目訪問，兆尊曾透露父親「求」自己安安份份做個二世祖，他在訪問中分享箇中內情以及更多新馬師曾的教誨，指祥哥交帶自己不要過度表現自己，只需守好這個家，確保兄弟姊妹和睦共處就夠，最重要是別做一個危害社會的人。

徐蓉蓉（左三）近日推出新馬師曾（鄧永祥）紀念文集《千面伶王新馬師曾》，而新馬師曾的幾位子女鄧兆尊、鄧小艾（鄧翠玉）及鄧兆榮除了出席書展活動外，近日亦有接受徐姐節目訪問。（鄧穎琪攝）

近日鄧兆尊有接受徐姐節目訪問。（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）

祥哥教導切勿危害社會 別自以為高人一等

兆尊道出祥哥對自己的教誨，他說：「盡量做一個唔好危害社會嘅人，唔需要太過有名有剩，人生觀一定要係正，好多嘢揸得好好，乜嘢都要好正路去做。」此外，兆尊從小對祥哥的印象就是一視同仁，哪怕對方是街邊一個路人，祥哥都以禮相待：「佢亦都提過好多次，唔好當自己係一個高人一等嘅人，人係平等嘅，你點對人人哋點對你，冇得變嘅。」他又指以往做決定前有猶豫都會問祥哥意見，對方會告訴你不同選擇會有什麼不的結果，由兆尊去決定，而兆尊亦從對方待人處事的方式學到無窮無盡的技巧，受用至今。他又坦言：「交帶我做咁多年嘅嘢，我已經盡量做到最好，我唔會有一啲令到你損毁到你名聲嘅嘢做出嚟，我到而家都可以講得出呢樣嘢。」

（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）

（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）

被祥哥求安份做二世祖 鄧兆尊：唔好過於表現自己

講到被央求做二世祖，兆尊說：「諗吓佢個人，點會用個求字？用得個『求』字係好嚴重嘅事。我開頭聽到話『唔係啩？』呢個角色好難演，佢話可能會比好多世人唾罵你，你要受呢一樣嘢。」至於父親心中的二世祖有何標準，兆尊直指：「我問得好清楚，我冇呢個資質、性格去做呢個二世祖，佢話我要求你大概係做到咁樣咁樣，唔好有太過風險嘅投資，唔好要做好多嘢太過表現自己，你要同我做嘅就係守好呢個屋企，盡量令到兄弟姊妹和睦，當佢哋有少少爭拗，你作為一個大佬要點樣handle呢啲嘢。」

講到被央求做二世祖，兆尊說：「諗吓佢個人，點會用個求字？用得個『求』字係好嚴重嘅事。我開頭聽到話『唔係啩？』呢個角色好難演，可能會比好多世人唾罵你，你要受呢一樣嘢。」（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）

新馬師曾非常疼錫兆尊，而他的遺訓兆尊亦一直遵從至今。（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）

至於父親心中的二世祖有何標準，兆尊直指：「我問得好清楚，我冇呢個資質、性格去做呢個二世祖，佢話我要求你大概係做到咁樣咁樣，唔好有太過風險嘅投資，唔好要做好多嘢太過表現自己，你要同我做嘅就係守好呢個屋企，盡量令到兄弟姊妹和睦。」（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）

放棄做遺囑執行人 因想觀察弟妹為人

徐姐就記起，當年在殯儀館，兆尊拿著一張紙見記者，宣布遺囑執行人是弟妹鄧翠玉（鄧小艾）、鄧兆榮，問到為何身為大哥會放棄這個身份，兆尊表示：「如果我做大佬嘅話，我乜都爭住嚟做，係做到嘅，但係好難服眾，同埋我覺得佢哋都有責任去兼顧返呢樣嘢，我亦都想觀察佢哋嘅為人，如果你真係要做依樣嘢嘅時候，你會有咩處理方法，做得平唔平均？好唔好呢？或者你有冇私心或者變質，去試吓你哋為人先。」

當年在殯儀館，兆尊拿著一張紙見記者，宣布遺囑執行人是弟妹鄧翠玉（鄧小艾）、鄧兆榮，他解釋是因為想觀察弟妹為人，看他們有沒有私心或變質。（YouTube@ 徐蓉蓉文化工作室）

盼將多年經歷與年經人分享：希望你條路順啲

兆尊一向是祥哥祥嫂的心頭肉，家中只有祥哥和兆尊有燕窩食，更有傳祥嫂將所有財富都留給兆尊，他直認不諱，但透露財富不多，因為父母都想他們有能力自力更生，並謂：「你留俾我嘅時候，我又自己佔據咗嘅時候，好似有啲那個咗少少，雖然係事實、有道理，但係我都希望有啲嘢大家盡量平均去做，我唔想因為佢疼錫我而我要攞多啲，我唔係呢啲人。」最後，兆尊表示自己一直希望將自己多年的經歷、挫折，盡量在節目上與大家分享：「咁多年我都係咁做，希望盡量啲後生嘅走少啲冤枉路，譬如我話俾你聽你幾時會跌，你咪聽吓囉，如果真係跌咗嘅時候，我下次再講返另一樣嘢嘅時候，你咪俾心機啲留心聽吓，希望你條路順啲。呢個年代好多嘢都唔開心，大勢唔係幾好嘅話，低谷期嘅時候盡量用一個開心嘅心情行過去。」