56歲陳松伶否認患病　大爆「紙片人」背後真相老公嚴密監控

現年56歲的昔日TVB當家花旦陳松伶，近年與比她年輕 9歲的內地演員丈夫張鐸長駐內地發展，夫妻倆感情一直相當甜蜜。然而，日前陳松伶在上載的一段與老公同框的溫馨短片中，被大批網民震驚地發現她整個人瘦了足足幾個碼，身形薄如「紙片人」，隨即引發全網對她健康狀況的擔憂。

陳松伶狀態大勇。（盧振輝攝）

今日（10/8）陳松伶與老公張鐸齊齊現身尖沙咀，出席《星星相識•繼續寵愛•張國榮70誕辰》展覽開幕禮。面對外界的暴瘦傳聞與健康疑慮，陳松伶在接受《香港01》訪問時親自澄清，大方否認患病。

陳松伶爆老公嚴格監控體重

現場見陳松伶雖然消瘦不少，但精神狀態相當不錯。談及被指暴瘦如「紙片人」，陳松伶與張鐸以及現場對答相當幽默：陳松伶笑言：「我唔知啊！我覺得我OK喎！因為其實一上鏡就會係唔一樣，我覺得我依家係返去我以前二十幾歲嗰陣。最緊要係個健身教練覺得我OK唔OK，佢成日都監視住我㗎，唔俾我肥㗎！」

陳松伶爆老公嚴格監控體重。（盧振輝攝）

張鐸說：「我沒覺得胖瘦有什麼，你胖的時候不是也跟我在一起，老頭老太太，對不對？瘦的時候也行。我是覺得指標要健康，這個是最重要的。可能現在大家都追求健康一點、養生一點，稍微瘦下來的話，你檢查身體的時候相對指標會好一些。」

陳松伶爆老公超養生

陳松伶隨後更「控訴」小自己9歲的老公張鐸雖然年紀小，但生活習慣簡直像個「老頭」，養生要求極高：陳松伶表示：「佢好養生㗎我講俾你聽！佢真係好養生，養生到我覺得好煩！佢啲養生活動呢，好規矩㗎，一早起身佢一定要飲溫水，佢唔可以俾我飲凍水！我哋香港人呢，會飲凍檸茶啊、冰水啊……唔得！佢一定要『喝暖水，喝暖水』！然後呢，瞓覺之前要『泡腳，泡腳』，叫我浸下個腳先去瞓覺。」

陳松伶大爆老公張鐸超養生。（盧振輝攝）

被問老公有否服侍你泡腳？

陳松伶望向老公說：「聽到了吧？你要幫我泡腳！」張鐸笑答：「我什麼都幹！我什麼都幹！」陳松伶續說：「我都其實就嚟60歲啦，都仲有四年，咁我都係要養生嘅。不過我真係多咗個阿爸，佢雖然細我九歲，但佢真係好似個90歲阿爸咁喺屋企！好多嘢要限制，譬如食嘢，你一定要記住啊，唔好食啲咁辣啦。佢以前北方人其實都好能食辣，不過佢依家養生養到都唔食辣啦！」

被問到身體不是出現問題所以消瘦？陳松伶反應極大笑說：「我啋過你啊！大家唔好擔心，大家真係唔好擔心，一定唔係啦！你都見到我都幾潤潤，其實我都繼續潤，我精神好好！同埋有堅持做運動嘅，可能大家爬山嘅時候，去獅子山可能大家都會撞到我呢！多謝晒，多謝多謝！」