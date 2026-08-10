陳錦鴻初聞愛兒輕度智障　苦思數小時決心引退：唔想佢成社會負累

現年59歲的前TVB小生陳錦鴻一向是圈中公認的「廿四孝爸爸」，早年為照顧患有自閉症的兒子而毅然放棄演藝事業。繼早前作客訪談節目《顏式生活》引發熱議後，近日他再作客HOY TV生死教育慈善訪談節目《關於快樂的死亡2》，與主持人鄭家成及敖嘉年輕鬆對談，大方分享陪伴兒子成長的點滴，更直言對於當年的選擇無怨無悔。

陳錦鴻是圈中公認的「廿四孝爸爸」。（截圖）

陳錦鴻與主持人鄭家成及敖嘉年輕鬆對談。（截圖）

初聞兒子患自閉症覺「好正」 輕度智障成停工轉捩點

陳錦鴻在當紅時期選擇引退，全心照顧兒子。他在節目中憶述，最初聽醫生透露兒子患有自閉症時，反應出乎意料地正面：「我覺得好正，因為我哋農村，我哋住元朗山邊，唔講嘢係好有型，啦巴啦講嘢有咩咁叻，一個智者就係唔出聲。」他更認為兒子對單一事物的專注力極高，猶如科學家的特質。

然而，當兒子3歲半在政府評估中被證實同時患有自閉症及輕度智障時，陳錦鴻坦言猶如當頭棒喝：「咁如佢輕度智障，可能永遠都學唔到，因為佢腦壞咗，咁我好急嘞，我要喺佢黃金期，可以學習時候教曉到佢，例如我鍾意食雞髀，或者我要沖涼，或我唔想食。」

陳錦鴻與羅嘉良在《創世紀》中合作。(劇集截圖)

陳錦鴻飾演的《老婆大人》、《老婆大人II》葛國光，但在事業高峰期選擇引退。（宣傳照）

2009年《大冬瓜》，由廖啟智、陳錦鴻及蘇玉華主演，智叔飾演的角色是有雙重身份的，難度挑戰。（截圖）

把握3至8歲黃金期 望愛兒不成社會負累

深知事態嚴重的陳錦鴻，思考了數小時後便下定決心，在完成無綫餘下的合約後便全面停工。他坦言時間是公平的：「24小時做咗A做唔到B，而工作對我嚟講係一個活動，但有啲嘢係過咗就過咗。」他選擇留在兒子身邊，把握3歲至8歲的學習黃金期，親自陪伴兒子學習語言及改善行為，直言：「唔可以只用專業人士教我個仔。」

他靈活運用在演藝學院學到的技巧幫助兒子，例如在家中進行角色互換，由兒子做「爸爸」，自己做「兒子」小虎，每天早上向囝囝奉茶。對於這一切付出，他語重心長地表示：「我嘅心思只係希望我個仔學識講嘢，我係佢爸爸，帶到佢嚟呢個世界，我係希望佢快樂，同唔希望佢成為社會嘅負累。」

陳錦鴻不想兒子成為社會嘅負累。（截圖）

陳錦鴻一直陪伴兒子成長。（截圖）

陳錦鴻會同囝囝互換角色，自己做囝囝每朝同「爸爸」奉茶。（截圖）

如今兒子學有所成，陳錦鴻亦感安慰。（截圖）

19歲子變音樂才子 精通多國語言兼開演奏會

經過多年的悉心栽培，陳錦鴻的兒子如今已經19歲，不僅身高超越了爸爸，更展現出驚人的語言及音樂天賦。陳錦鴻自豪地透露，兒子的英文、普通話都非常流利，甚至可以用德文與人溝通：「廣東話我叻佢少少，佢現讀音樂，今年19歲高過我。叫開過演奏會，對我嚟講係好開心。」

看到兒子能夠獨立籌辦演出，陳錦鴻深感欣慰，認為這證明了兒子具備基本的工作與謀生能力，將來無論從事任何工作都能勝任。回首這十幾年的付出，他滿足地總結道：「起碼佢有咁嘅能力，作為爸爸嘅身份，呢十幾年入面，我可以教導到佢或帶領佢有謀生能力。起碼我做咗我嘅工作，將來點行由得佢自己，我都好滿意。」

陳錦鴻與太太杜雯惠一心一意照顧兒子。（微博@杜雯惠ADA）

陳錦鴻兒子早前開演湊會。（林迅景 攝）

陳錦鴻兒子在台上自彈自唱，陳錦鴻勁開心。（林迅景 攝）

陳錦鴻囝囝除識講廣東話、普通話、英語，仲識德文。（林迅景 攝）