陳淑芬大爆13年前後驚人巧合　展覽門口突現神秘蝴蝶：係哥哥返嚟

為紀念巨星張國榮（Leslie）70誕辰，《星星相識•繼續寵愛•張國榮70誕辰》展覽於今日（10/8）在尖沙咀隆重舉行開幕禮。張國榮生前好友兼經理人陳淑芬今日親臨現場主持大局，在接受《香港01》訪問時，透露了一段令人驚歎的「蝴蝶巧合」，深深相信是「哥哥」張國榮化身蝴蝶重臨現身，給予大家鼓勵與祝福。

一隻蝴蝶停於白色牆面上，為《張國榮70誕辰展覽》增添神秘色彩。（圖片受訪者提供）

陳淑芬指早在約13年前舉辦張國榮紀念活動時，就曾出現過奇妙的跡象：「大概十年前啦，即係2013年嘅時候呢，我哋喺 Times Square 就搞咗個展覽。當時第二日要開幕嘅時候呢，就有一隻蝴蝶飛咗入嚟，喺第二日開幕個紅幕嗰度停咗成個鐘頭啊！當時就好多喺現場嘅歌迷都見到嘅。」

令陳淑芬意想不到的是，類似的奇蹟竟然在近日籌備本次70誕辰展覽時再次上演：「但係喺前幾日呢，我哋喺呢度，外面搭咗個圍板，突然間有一隻蝴蝶，仲要同當年嗰隻蝴蝶好似樣嘅！就飛咗嚟，喺個圍板外面嗰度停咗喺嗰度。因為我都見唔到啊，但係我哋工程嗰啲工頭呢，見到就影咗落嚟畀我哋睇，原來有隻蝴蝶飛咗嚟。」

陳淑斯芬今日親臨現場主持大局。（盧振輝攝）

面對這再次發生的不可思議巧合，陳淑芬坦言內心無比震撼，更深受感動：「我係真係好好感動啊！好驚訝，但係喺呢一瞬間好驚喜，覺得係哥哥返嚟鼓勵我。」