李偉健為《愛回家》演員疑黑面解畫　爆「雙大」私下：成日行山

全新處境喜劇《愛回家之三代同糖》今晚（8月10日）正式首播。車婉婉、吳若希、李茵彤三位女主角，與劇中一班新演員現身酒樓，與幕前幕後一齊睇新劇首播。作為前劇《愛·回家之開心速遞》唯一留下演員李偉健（Terry）在早前的商場直播活動中傷感爆喊，他指不用其他演員安慰：「佢哋都俾我搞喊埋！」

李偉健現身新劇首播。（盧振輝 攝）

大合照疑似黑面 Terry：傷感緊

另外，有網民從現場曝光的大合照中，解讀出了不尋常的氛圍，相較於前排嘉賓與主演極力微笑營業，站在後排的大批演員神情被指有些冷漠，甚至在敲鑼打鼓、交接金匙的歡熱時刻毫無喜悅之色，疑似「黑面」。對此Terry解畫：「可能外人睇就係冷淡，其實我哋係傷感緊，個個都喊晒口咁，如果唔笑就冷淡，換個角度睇係傷感緊，笑都幾難。嗰日我都想笑，我都喊埋。」Terry補充：「拍最尾嗰集已經有離別感，我哋又好忙呢，又攰又傷感嘅情況下，我哋保持到笑容已經好叻。」

問到《愛·回家之開心速遞》一班同事或面臨無工開，Terry不以為然：「可能有人拍緊其他劇、發展緊其他嘢，可能佢哋生活仲好過我，現實上好多人生活好過我。」

李偉健為疑似黑面事件解畫。（盧振輝 攝）

林淑敏滕麗名傳不和 Terry：佢哋成日行山

「大小姐」林淑敏及滕麗名不和傳聞引起討論，更有人指兩人近日同場再度零交流。Terry稱當兩人「家姐」般尊重，與兩人都很熟稔。他亦解釋：「連我佢哋都不嬲唔係好交流㗎喎！老實講，如果佢哋係好耐冇見嘅朋友就會多啲嘢講，當你日日見，行過第一次行過走廊打個招呼；當第二、三次入廠，見到好多次，唔會喂喂，就行過，好正常㗎啦！因為見得太多啦，但唔代表我哋冇感情，我哋日日都見。」他不認為兩位「家姐」有交惡：「據我所知，佢哋成日行山㗎喎！」

李偉健指較少於「接龍集團」方面的故事線，故難以評論林淑敏和滕麗名拍攝現場交流如何。問到是否有慰問兩人，Terry笑言自己輩分低：「我小朋友嚟㗎咋，雖然我一把年紀，但喺佢哋眼中都係小朋友！」