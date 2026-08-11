車婉婉爆收珍姐秘密電話做《三代同糖》女主角：好大嘅任務

全新處境喜劇《愛回家之三代同糖》今晚（8月10日）正式首播。車婉婉、吳若希、李茵彤三位女主角，與劇中一班新演員現身酒樓，與幕前幕後一齊睇新劇首播。車婉婉稱拍了一個月：「可以劇透《三代同糖》個名好甜，但故事裏面有好多唔同味道。」

車婉婉、吳若希、李茵彤三位女主角，與劇中一班新演員現身酒樓，與幕前幕後一齊睇《愛回家之三代同糖》首播。（盧振輝 攝）

車婉婉劇透《三代同糖》中不只是甜：「有好多唔同味道」。（盧振輝 攝）

早前劇組特意在商場舉行「全城開心愛·回家派對」與大批市民齊齊睇《愛·回家之開心速遞》直播，車婉婉吳若希正式接棒，大合照後排大批演員疑集體「黑面」。車婉婉稱無留意：「好正常，嗰日有咁多演員，大家拍咗咁耐套劇好正常，人係感情動物，突然間嗰一日嚟到，我哋要完結。我拍廿零集電視劇，完嘅時候都有不捨同迷失，『跟住我要拍咩呢？』演員要接受9年電視劇結束，我覺得好正常，唔會放大件事嚟睇。」車婉婉指劉丹向她頒鎖匙一刻「我都好Emotional，你問我有冇留意到其他嘢，我自己都搞唔掂。」並指有使命感。

車婉婉稱演員不捨劇集結束很正常。（盧振輝 攝）

車婉婉坦言不擔心被指「搶飯碗」，她憶述當日收到曾勵珍電話情況：「收到珍姐電話，以為搵我拍啲十零廿集電視劇，佢話：『你返嚟傾吓偈！』一返嚟就見到監製、編審，話咗呢個好秘密嘅消息我聽。我都唔能夠接受，點解處境劇會完，呢個處境劇對我嚟講係唔會完，所以對我嚟講係一個好大嘅任務。」