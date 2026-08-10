謝賢低調上位遺照戴招牌黑超　骨灰安放寶福山與張國榮肥姐為鄰

人稱「四哥」的傳奇影星謝賢於上月（2026年7月16日）因肺炎安詳離世，享年89歲。四哥生前作風瀟灑，家人亦嚴格遵從其遺願，將身後事辦得極度低調。隨著所有儀式圓滿結束，四哥的最終安息地正式曝光，骨灰已安放於寶福山，與圈中多位故友為鄰。

四哥生前作風瀟灑，家人亦嚴格遵從其遺願，將身後事辦得極度低調。（TVB娛樂新聞台截圖）

四哥的最終安息地正式曝光，骨灰已安放於寶福山，與圈中多位故友為鄰。（TVB娛樂新聞台截圖）

骨灰安放寶福山 與張國榮肥姐為鄰

據「TVB娛樂新聞台」今日（10日）報道，四哥在火化後的骨灰已順利安放上位，其靈位設於寶福山，與生前多位圈中摯友，包括沈殿霞（肥姐）、羅文及張國榮（哥哥）成為鄰居。報道畫面可見，四哥的靈位設計貫徹其簡約作風。碑石上並無花巧裝飾，僅刻上其本名「謝家鈺」、祖籍廣東番禺，以及簡單的生卒年份。而龕位上的遺照，則選用了四哥戴著標誌性墨鏡、綻放燦爛笑容的照片，一如往昔般有型帥氣。

龕位上的遺照，則選用了四哥戴著標誌性墨鏡、綻放燦爛笑容的照片，一如往昔般有型帥氣。（TVB娛樂新聞台截圖）

四哥在火化後的骨灰已順利安放上位，其靈位設於寶福山，與生前多位圈中摯友，包括沈殿霞（肥姐）、羅文及張國榮（哥哥）成為鄰居。（TVB娛樂新聞台截圖）

90歲冥壽 謝婷婷公開珍貴舊照痛心道別

自聯合發布訃聞後，謝霆鋒與謝婷婷一直未有公開發聲。直至昨日（9日）四哥的90歲冥壽，婷婷終於在社交平台發布多張與爸爸的溫馨生活照。照片記錄了婷婷從童年到長大成人的軌跡，當中包括父女倆外遊潛水、近年婷婷帶同孫女見公公的三代同堂合照，以及齊齊為四哥慶生的畫面。

婷婷契媽汪明荃亦有留言：「I miss him too」（IG＠jennifertsetingting）

謝賢對婷婷盡是溺愛。（IG＠jennifertsetingting）

超前衛造型。（IG＠jennifertsetingting）

笑容燦爛。（IG＠jennifertsetingting）

父女一齊潛水。（IG＠jennifertsetingting）

三代同堂。（IG＠jennifertsetingting）