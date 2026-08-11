何依婷詳述被指買「假波衫」事件真相　二維碼力證真貨：美麗誤會

何依婷（Regina）昨晚（8月10日）現身全新處境喜劇《愛回家之三代同糖》首播活動。日前她在社交平台分享身穿英超球隊曼城主場球衣的相片，卻因球衣的印字細節，意外引發「假球衣」爭議。何依婷親自解畫事件經過：「我有一個朋友去咗英國旅行，咁啱嗰段時間世界盃，我迷上咗夏蘭特，我好想買佢波衫，我上網搵，香港已經買晒。我就托英國朋友可唔可以英國幫我買件波衫，最後佢喺一間運動用品店買咗，但就冇幫我印官方球會字，因為佢去旅行，我冇理由要佢幫我喺官方球會印字，我覺得呢個要求過分咗。」

何依婷（Regina）今晚（8月10日）現身全新處境喜劇《愛回家之三代同糖》首播活動。（盧振輝 攝）

何依婷二維碼力證真貨

何依婷稱該舖頭賣不同球會的正版球衣，她影二維碼力證真貨：「咁啱嗰件波衫我買返嚟冇拆，淨係試着，影咗張相。臨瞓前我見到有人Tag我，有人質疑我波衫真假，好彩我未剪牌，咪Scan個QR code佢睇。其實佢質疑我之前，我冇質疑過任何嘢。」她稱波衫價錢約幾百磅左右，並稱只是「美麗誤會」，指該網民或不清楚英國在運動用品店亦能夠買到正版球衣。

何依婷詳述買「假波衫」事件真相。（盧振輝 攝）

何依婷被指「逆襲」為闊太 不認同「賺錢買花戴」

何依婷出身基層，不時被指「逆襲」為闊太，引來部分網民討論其經濟狀況。何依婷指較少留意到網民評論。問到拍劇是否「賺錢買花戴」，何依婷坦言：「拍劇點樣都唔舒服，係好攰，最早可以係天未光都未起身，最夜係天光都未收工，可以連續踩幾日幾夜。我覺得演戲係熱愛。」她認為工作賦予她婚姻話語權：「無論老公幾錫我都好，我都要有自己事業、話語權，我唔係完全依賴你，關係係互相尊重，唔係你扯線公仔。」何依婷亦想以自身作女兒榜樣，「女仔嫁到好老公當然開心，但人生終點唔係嫁一個好老公，呢個只係里程碑，你仲有好多嘢可以追求。」至於女兒被指「人生赢在起跑線」，何依婷笑言明白香港競爭激烈，但認為「不存在赢在甚麼起跑線。」