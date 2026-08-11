吳若希做《三代同糖》女主角不擔心被指「搶飯碗」：時代會變遷

吳若希（Jinny）昨晚（8月10日）現身全新處境喜劇《愛回家之三代同糖》首播活動，她回應早前《愛·回家之開心速遞》商場直播活動，對於大合照時後排大批演員疑似「黑面」，吳若希稱：「我冇留意到喎！我收到張大合照，你見到上一套演員大家對眼紅晒，好傷感。我見我哋最後大合照，都有好開心笑容，當然亦有部分演員喊到腫晒，所以我又覺得Ok嘅、理解嘅，大家喺情緒入面。」吳若希又稱：「我又冇見到黑面，見到好多人喺度喊囉，我都忍唔住台下面眼紅晒。」

吳若希（Jinny）今晚（8月10日）現身全新處境喜劇《愛回家之三代同糖》首播活動。（盧振輝 攝）

吳若希不擔心被指「搶飯碗」：時代會變遷

吳若希稱現場氣氛是感觸多於傷感，她說：「大家合作咗咁多年，各奔東西，一定有不捨喺入面。」對於是否擔心被指「搶飯碗」，吳若希直言：「咁又唔會，我哋做得呢行，大家都知道所有嘢有安排，唔係我哋自己控制到。同埋我又覺得時代會變遷，唔單只人哋，我都需要不停學習、轉變自己。」

吳若希稱當日商場直播沒有見到黑面。（盧振輝 攝）

吳若希稱當日大家不是傷心無工開，而是「感情為主」，她憶述曾客串過一場《愛·回家之開心速遞》，「拍完之後，熊家連埋我哋影一張大合照，所以你會見到佢哋不捨嘅係工作氣氛、一家人嗰種感覺。」