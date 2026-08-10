東張西望｜姊妹花深圳做拉皮手術失敗　臉部留恐怖疤痕

TVB節目《東張西望》今日（10日）報道了一宗做拉皮手術失敗，臉部留下一條又一條的恐怖疤痕的事件。陳小姐和劉小姐一向愛美，去年12月經其他好姊妹介紹下，去了深圳火車站一間醫院門診做拉皮手術，希望從包包臉變成「V煞」臉。

姊妹花做拉皮手術失敗，臉部留下一條又一條的恐怖疤痕的事件。(節目截圖)

苦主見到疤痕連朋友都唔敢見

劉小姐在做完手術後，見到自己臉上的疤痕，不禁表示：「次次我半夜起身，見到自己塊面咁肉酸，仲醜樣過未做之前，我心情低落到不得了，連朋友都唔敢見。」當時在門診公關林小姐還推薦了李醫生給她們，更表示李醫生是最好的：「唔係淨係呢間醫院，係業內啊！可能畀佢洗腦啊，叫我哋信佢信佢！」於是陳小姐3萬元，劉小姐則給了3.3萬元做拉皮手術，至於為何劉小姐比陳小姐3千元，是因為多做了一項提取填充物。

苦主見到疤痕連朋友都唔敢見。(節目截圖)

李醫生表示做完手術當然會腫

直到手術當日，兩位終於見到該位聲稱是業內最好的李醫生，她們問李醫生：「手術時會唔會留疤痕啊？我哋有咩風險？」李醫生只表示要相信他，並表示知道怎麼做。做完手術留院三天，第十天返回醫院拆線，陳小姐表示：「拆線嗰日，成塊面都係瘀㗎！第二天再搵咗另一個醫生，抽咗啲血出嚟，我呢（左）邊面瘀黑色囉！」李醫生表示做完手術當然會腫，消腫後便變得漂亮。聽到醫生這樣說，只能再多加耐性，結果等了一個月又一個月，仍然沒有消腫，拆線的位置看起來有不公整的疤痕。

李醫生表示做完手術當然會腫。(節目截圖)

每天洗頭髮會掉多頭髮

V臉未成就出現可怕情況，苦主表示每天洗頭髮會掉多頭髮，情況嚴重：「成大塊甩晒頭髮！」專家指出，頭殼與頭皮之間的空間很小，所以開刀的時候，如果涉及切斷了一些動脈血管，有機會令到頭皮壞死，這個損傷會影響血管及頭髮。專家續表示，一個成功的拉皮手術，頭皮不應該有影響。此外，疤痕不應不平順，應是一條線的狀態，也很平整。

苦主每天洗頭髮會掉多頭髮。(節目截圖)

苦主終於受不了去看另一位醫生

苦主終於受不了去看另一位醫生，醫生向她們表示：「佢話呢個手術係失敗㗎，佢話點解會做成咁。」受害人回想手術前的細節，更懷疑手術的操刀者，可能不是李醫生，因在麻醉之前也沒有見到李醫生，做完手術後從手術室推出來，也没有見到李醫生。她們曾經想回去門診拿回病歷，但被院方的公關諸多阻撓，還說要一星期後才能取得：「我點知份病歷係咪真㗎？隔一個星期，佢會唔會改入面啲內容㗎？」苦主當時立即報了警，約了一星期回去拿病歷。

苦主終於受不了去看另一位醫生。(節目截圖)

病歷出現冒簽的情況

一星期後拿到病歷後，苦主發現病歷中出現冒簽的情況，而且也沒有任何公章。她們於是去了衛健委投訴而且獲得受理，院方聽到她們已得到政府部門受理投訴，院方公關的態度立刻軟化，表示會安排院長跟她們見面，並且說會給予2年免費打針，調理臉部直至她們滿意為止，但苦主並不接受。院長得悉後立即變臉，表示她們拿到的病歷上面也沒有公章，去投訴也沒有用。

一星期後拿到病歷後，苦主發現病歷中出現冒簽的情況。(節目截圖)

病歷還要沒有公章。(節目截圖)

節目組以朋友的身份陪她們到醫院問個明白，這次同樣也沒見到李醫生，繼續由公關出來應付，該公關指甩頭髮是很正常，還說一早已跟她們說要做修復，結果最後公關自覺詞窮理盡，於是轉身走人。等了半小時之後，終於見到院長的出現，但他的態度並不太客氣：「你們這麼多人幹嘛？我為你聊那麼多人幹嘛？你要好好聊，你就留兩個人在這裡。陪你來，我不陪你玩，你知道嗎？」最後留下一位工作人員陪著苦主，院長看完後表示疤痕恢復得很好，而且做完這個手術也會存在這些問題。

節目組以朋友的身份陪她們到醫院問個明白。(節目截圖)

對於病歷做假一事，院長表示如獲院方確定的資訊一定會蓋章，不蓋章不生效，更指不知道她們為何會有不蓋章的病歷。陳小姐要求公關出來對質，但院長竟然說：「人家現在已經辭工啦。」不過這個公關，就是苦主見院長前才見完。院長直言，不滿意可以到法庭進行起訴。經過一輪交涉之後，院長最終同意退還一半的手術費或者幫他們免費做修復 ，但前提是她們需要向政府部門撤銷投訴。苦主認為院方沒誠意，不是很友善，用的是一些恐嚇的語氣，她們表示，之前花了33,800元，達不到效果，又掉頭髮又有傷疤，然估修復花了5萬元，之後還要修復疤痕和種植頭髮，賠償肯定不夠。