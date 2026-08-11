李婉華談陳凱琳戲院風波公開教仔方法　若果嘈吵會毫不猶豫趕離場

早前藝人陳凱琳的三名兒子在戲院欣賞電影期間，疑因為喧嘩及踢凳致其他觀眾不滿，在完場時一名女觀眾涉嫌向其6歲二仔「淋Cream」，一天後陳凱琳報警備案，以致成為全城熱話。同樣是三孩之母的李婉華近日在直播節目《華麗邂逅》中，分享了對此事的看法。

同樣是三孩之母的李婉華近日在直播節目《華麗邂逅》中，分享了對陳凱琳事件的看法。(影片截圖)

李婉華集中討論「戲院禮儀」

在節目中，李婉華和劉雅麗除了譴責涉嫌施襲的觀眾，還集中討論「戲院禮儀」，並分享了她們的育兒心得。李婉華育有一女及一對孖仔，她在節目中談到當年帶年幼的小朋友入戲院是很大的挑戰，並分享了一些自己的做法及實用建議。

李婉華集中討論「戲院禮儀」。(影片截圖)

李婉華公開六招教導小朋友

首先，李婉華提到在買票時，她會特別選擇一些人少的範圍，從源頭上減少對其他觀眾的干擾：「買飛嗰陣我會特登揀啲冇乜人坐嘅範圍，最好前又冇人，後又冇人，咁就可以少好多爭拗。」

李婉華公開六招教導小朋友。（IG@nataliewtlee）

在進入戲院前，她認為家長應先進行一個「briefing」，教導小朋友戲院內的基本禮儀。李婉華強調：「家長未入戲院，就應該要有個briefing。」

李婉華認為家長應先進行一個「briefing」，教導小朋友戲院內的基本禮儀。（IG@nataliewtlee）

此外，如果小朋友在場內不遵守規矩，例如講話或吃東西時弄出大聲響，她會毫不猶豫地懲罰他們，讓他們立即離場：「喺戲院嘅時候呢，唔該你唔好嘈。邊個嘈邊個出去，你嘈啊嘛？你罰企喺出邊冇得睇！」這種嚴格的警告有助於讓小朋友意識到禮儀的重要性。

李婉華教仔有方！(FB圖片)

關於進食方面，李婉華建議避免食用會發出大聲音的食物，例如薯片：「入到去我唔會畀佢哋食薯片㗎，爆谷都好啲，冇咁多聲。你入到去有啲開袋聲呀，又有啲『chak chak』聲，真係好討厭㗎！」她解釋說，這樣能大大減少對周圍觀眾造成的不便。

李婉華建議避免食用會發出大聲音的食物。（網上圖片）

為了避免子女因傳遞食物而引起騷擾，她建議將一份爆谷分成三袋，每人拿一袋：「買太多食物入去都係好麻煩，一係你買三包，唔好傳嚟傳去，好嘈㗎。」她買完會請求戲院職員協助分裝，這樣就能減少不必要的聲響和動作。

李婉華買完會請求戲院職員協助分裝。(影片截圖)

還有針對「踢凳」這個令人頭痛的問題，李婉華在看電影時始終保持警惕，留意孩子的行動。有時甚至需要坐在孩子中間，隨時準備制止他們踢前座的行為：「我好明白，我都好唔鍾意人踢我張凳！我嗰兩個仔細個又係非常難控制，直情要分開佢哋兩邊坐，我坐中間，隻手真係要撳實佢哋對腳。」

李婉華在看電影時始終保持警惕，留意孩子的行動。(影片截圖)

李婉華深知作為家長的辛苦

面對帶小朋友入戲院的不便，她深知作為家長的辛苦。她認為，小朋友因興奮過度難以自控是常事，但家長責無旁貸，要教孩子如何行為得當。互相尊重才能讓大家都有良好的觀影體驗，這是她分享經驗後的一個重要結論。