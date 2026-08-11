Jeremy@MIRROR推出首張演唱會藍光碟　即場教粉絲跳《黑蛇傳》

人氣偶像男團MIRROR成員Jeremy李駿傑，於近日推出首張演唱會藍光碟《Jeremy Lee Rise In Love Live 2025 (Blu-ray)》，為隆重其事，馬鞍山一商場日前特意聯同Jeremy舉辦簽唱會。Jeremy在活動上不僅分享了製作首張演唱會藍光碟的設計概念和演唱會難忘點滴，更即場演繹多首歌曲，並與一眾粉絲大玩遊戲，展現非凡舞台魅力，為廣大粉絲帶來連場驚喜，成功炒熱全場氣氛。

馬鞍山一商場日前特意聯同Jeremy舉辦簽唱會。(公關提供)

簽唱會甫開始，Jeremy在熱烈的歡呼聲中閃亮登場，期待已久的粉絲們尖叫不斷。他率先為粉絲演唱了人氣歌曲《阿波羅》，帶動全場氣氛。隨後，Jeremy談及演唱會藍光碟的設計概念，並分享了當中難忘時刻。當被問到未來大計時，他更透露未來將會拍攝新曲全新MV，並補充道：「今日都會唱剛出的新曲，雖然不是下一首新歌。但敬請期待下一首新歌MV，都好勁的！」隨即令粉絲們歡呼不絕，充滿期待！

Jeremy在熱烈的歡呼聲中閃亮登場。(公關提供)

接下來，Jeremy與現場的粉絲進行了兩個互動遊戲。在首個遊戲《歌衫之戀》中，粉絲需要透過Jeremy身上的衣服，答中他當時表演當中的其中一首歌曲，考驗粉絲對Jeremy演唱會的熟悉程度，笑聲此起彼落，場內笑聲不斷。隨後，在第二個遊戲《跳舞傳》中，Jeremy以口述模式去教導粉絲大跳《黑蛇傳》副歌，粉絲就要以舞蹈傳譯，互動中充滿了歡笑和驚喜，讓在場的每一位粉絲都感到無比羨慕，掌聲響徹整個商場。遊戲結束後，獲勝的粉絲還獲得了演唱會當晚攝影師為Jeremy拍攝的特別寶麗萊，讓全場粉絲都感到大呼羨慕。

Jeremy與現場的粉絲進行了兩個互動遊戲。(公關提供)

其後，Jeremy再次展現了他的舞台魅力，為粉絲獻上了另外兩首熱門歌曲《半》以及《黑蛇傳》，引得下方粉絲熱烈跟唱，場面熱鬧。表演結束後，Jeremy更特意走下舞台，與粉絲們親密合影，記錄是次簽唱會的難忘瞬間。最後的簽名環節中，他與粉絲進行了近距離的交流，並為每位粉絲送上了簽名，共度了難忘的下午。