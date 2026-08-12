70歲《愛回家》綠葉自嘲「失業」搭地鐵　中俄混血曾進軍國際影壇

現年70歲的「群姐」許思敏，近年在無綫皇牌處境劇《愛．回家之開心速遞》演活性格搞笑爽朗的接龍清潔工「伊莎貝拉‧群」（群姐），形象入屋。許思敏在80年代開始演出港台教育電視，多年來以演綠葉角色為主，年輕時曾演西片，操流利英文，擁有八分一俄羅斯血統的她，後生時的混血美貌更令人一見難忘。隨住《愛．回家之開心速遞》完結，以後較難見到許思敏以「伊莎貝拉‧群」形象出現觀眾眼前。日前許思敏搭地鐵遇上劇迷，向對方自嘲「失業」，手上的鑽戒卻難掩貴氣！

許思敏從影憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中的「群姐」一角彈起，更成為TVB親生女。（影片截圖）

憑TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》中演「群姐」一角的許思敏深受觀眾歡迎。（電視截圖）

許思敏搭地鐵自嘲「失業」

近日有網民在地鐵上遇上許思敏，她出行搭地鐵，十分貼地，在炎熱天氣下揸住風扇仔，與普通市民無異。許思敏笑容滿面與劇迷合照，心情大靚。有網民惋惜《愛．回家之開心速遞》結束，以後見不到群姐的表演，發文網友回覆：「是啊 群姐還說她"失業" 哈哈哈哈」，看來許思敏樂觀看待劇集完結。

而令人留意的是，雖然許思敏搭地鐵出街，卻用心打扮，化上精緻妝容，搽唇膏戴頸鏈，手上的黃鑽更閃閃發光，相信生活過得非常不錯！

群姐許思敏拍過1989年美國電影《命賤》，此作曾在2023台北電影節重新上映。（網上圖片）

許思敏親兒PENNY驚爆群姐原來係混血兒。（IG：@inspenny）

許思敏曾拍三級片《人肉叉燒包》《屯門色魔》

許思敏拍了無數電影，最為人記得一定是《人肉叉燒包》。她於2023年接受《矚目配角》專訪時透露，當日監製李修賢極力遊說許思敏拍《人肉叉燒包》，許思敏很掙扎，但李修賢一句話令她衝破障礙：「佢話角色妳係被迫嘅，呢句說話好緊要，我唔係主動獻身。」當時許思敏問准家人才敢拍攝，等到三個兒子放學，許思敏即刻問兒子意見，大仔表示自己是黃秋生粉絲，所以支持媽媽演出，其餘二子及幼子亦沒有意見，許思敏拿到「第一張批文」，之後再等老公放工，她說：「我老公話妳鍾意去拍，就去拍啦，不過你要諗吓我呀，唔好太過火。」

拍完《人肉叉燒包》，許思敏再拍更激的《屯門色魔》，今次她不用拿「批文」，理由是沒有與「色魔」李家聲有身體接觸的動作場面，不過三個兒子對於媽媽拍兩套三級片沒有異議，亦非常支持：「佢哋都有拍教育電視，知道拍戲係咩一回事，我都只能夠話佢哋識得欣賞我？我都好多謝佢哋。」

群姐搭地鐵，笑容滿面與劇迷合照！（小紅書）

網民爆群講笑姐自嘲「失業」。（小紅書）

群姐是黃秋生影迷。（電影截圖）

群姐許思敏婚後育有三名兒子。（IG：@inspenny）

群姐許思敏婚後育有三名兒子。（IG：@inspenny）

群姐許思敏原來英語水平不俗，更拍過不少西片。（網上圖片）