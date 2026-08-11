G.E.M.鄧紫棋世巡150場創世界紀錄 超越Taylor Swift登女歌手第一

鄧紫棋（G.E.M.）的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會再創世界紀錄，8月7日她在南昌開騷，原來這晚她更成功締造了驚人紀錄，《I AM GLORIA》體育場場次正式達到150場，即一舉超越美國流行天后Taylor Swift《The Eras Tour》的149場紀錄，成功登頂全球女歌手單輪巡演體育場場次榜首（the most stadium shows in a single tour by a female artist），她不禁高呼：「不可思議，我居然有一項世界紀錄了😱」形容感受為無比激動、無比感恩！

鄧紫棋（G.E.M.）的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，體育場場次正式達到150場，創世界紀錄！（IG@gem0816）

超越美國流行天后Taylor Swift《The Eras Tour》的149場紀錄，成功登頂全球女歌手單輪巡演體育場場次榜首（the most stadium shows in a single tour by a female artist）！（IG@taylorswift）

G.E.M.形容感受為無比激動、無比感恩！（IG@gem0816）

坦言三年前不確定能於體育場開騷 感性直呼：棋士們走好遠了！

昨日（10日）G.E.M.在IG發文分享喜訊，回想2023年底，她坦言當時連自己是否真的能開體育場演唱會都不確定，如今巡演將近三年，她與團隊都成長不少，表示：「我相信陪伴我們一路走來的棋士們也一樣，而我們竟然就這樣迎著風風雨雨，走到了現在！真的要大喊一句：棋士（G.E.M.粉絲暱稱）們，我們都走了好遠了！！！」她感謝喜歡自己音樂的每位棋士、為巡演貢獻過努力的每位團隊成員以及主辦單位，當然還有一路支持著她的家人朋友！最後她又說：「Last but not least, 感謝上帝！沒有祂，沒有我！All Glory to God！🙏🏻」

G.E.M.在IG發文分享喜訊，回想2023年底，她坦言當時連自己是否真的能開體育場演唱會都不確定。（IG@gem0816）

G.E.M.向歌迷表示：「我相信陪伴我們一路走來的棋士們也一樣，而我們竟然就這樣迎著風風雨雨，走到了現在！真的要大喊一句：棋士（G.E.M.粉絲暱稱）們，我們都走了好遠了！！！」（IG@gem0816）

她又感謝上帝：「Last but not least, 感謝上帝！沒有祂，沒有我！All Glory to God！🙏🏻」（IG@gem0816）

紅館首唱至今踏入16年 即將35歲感激一路遇見的愛

鄧紫棋工作室亦於社交平台發文慶祝這個歷史性時刻，指這項紀錄是與南昌歌迷一同寫下，發文：「距離第一次在紅館唱響《You Raise Me Up》，已經過去16年。19歲時，鄧紫棋感恩的是家人的養育與栽培，讓她可以站上舞台發光發亮；如今即將35歲，她感激的是生命中一路遇見的每份愛，令她積攢了現在愛的能力。在創造紀錄的這一夜，最讓她感觸的並非個人成績，而是回頭一看，自己在被愛之中已成長多少，收穫多少包容及面對風浪的勇氣。」她又向歌迷傳遞正面能量：「我見過光，所以想把光反射給你們。」鼓勵棋士們即使面對低潮及懷疑自己不夠好時，也請一定要相信自己始終被愛。

鄧紫棋工作室亦於社交平台發文慶祝，指回想起G.E.M.於19歲時在香港紅館開首個個場，趷今已16年！（YouTube@GEMblog）