68歲不老男神爆肌操Fit展超強體能　高強度拳擊甩戰繩大騷麒麟臂

現年68歲的苗僑偉（三哥）一向是圈中的「型男代表」，保養得宜的他，不但外貌依然有型靚仔，體能更是不輸年輕人，被譽為「不老男神」。日前三哥在社交平台上載了一段自己操Fit訓練過程的短片，並寫道：「持續燃燒脂肪💪🏼💪🏼💪🏼」，大騷超強體能！

苗僑偉（三哥）一向是圈中的「型男代表」。（微博@Wearemiu苗僑偉戚美珍）

三哥同發哥！（IG@michaelkiuwaimiu）

「三哥」苗僑偉與「三嫂」戚美珍因1982年合作劇集《飛越十八層》相識繼而相戀。 (《絕代雙驕》劇照)

苗僑偉（三哥）近年減產，不時與三嫂戚美珍到加拿大探望一對仔女，並長留當地享受人生。（IG@murphymiu）

68歲苗僑偉高強度拳擊配戰繩訓練 出拳迅猛大騷「麒麟臂」

片中所見，一身黑色運動Look的三哥，相繼進行戶外跑步、戰繩（Battle Ropes）及高強度拳擊訓練，出拳迅速俐落、身手靈活，每一次揮拳都充滿爆發力！除了拳擊外，他更挑戰極消耗體力的「戰繩」項目，三哥雙手握着重型戰繩，半蹲屈膝、全身發力快速甩動，手臂與肩頸的肌肉線條極其明顯，「麒麟臂」一覽無遺，展現出遠超同齡人的超強體能及意志力！

戶外跑步。（影片截圖）

戶外跑步。（影片截圖）

甩戰繩。（影片截圖）

甩戰繩。（影片截圖）

甩戰繩。（影片截圖）

拳擊訓練。（影片截圖）

拳擊訓練。（影片截圖）

拳擊訓練。（影片截圖）

勁！（影片截圖）

苗僑偉數十年身材零走樣 黃翠如驚嘆「太大隻」袁偉豪推選香港先生

苗僑偉操Fit短片曝光後，吸引網民紛紛留言大讚，當中黃翠如留言道：「大型太大隻啦🔥🔥🔥🔥🔥🔥」，而袁偉豪更笑言：「可以參加香港先生喎👏👏👏」事實上，三哥多年來一直維持極為規律的運動習慣，除了高強度的健身及拳擊外，私下亦非常熱愛高爾夫球等運動，出道數十年以來身材從未走樣！

三哥多年來一直維持極為規律的運動習慣。（影片截圖）

「三哥」苗僑偉與兒子苗俊一齊出席高爾夫球職業業餘配對賽。（微博＠WeareMiu苗僑偉戚美珍）