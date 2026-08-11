《愛回家》CPU譚坤倫拍《狩謊》被打爆鼻骨折　繼衛詩雅後再出事

曾志偉自組公司頭炮作品《狩謊》接連有演員受傷，女主角衛詩雅早前驚爆發生玻璃割傷嘴唇意外，縫逾50針，但原來於TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「CPU」而為人熟知的男演員譚坤倫，於更早時分拍攝同一套劇的時都一樣出事，被對手一拳打爆鼻，送院後證實鼻骨骨折。譚坤倫向《01娛樂》提供了傷勢照，見他鼻子一度非常紅腫，但他就叫大家不用太擔心，並透露日前已正式復工，亦沒有破相留疤。講到劇組接連出意外引起外界對安全的疑慮，譚坤倫就強調：「劇組在安全問題上，極度積極處理，係我拍戲十多年以來見過最負責任嘅劇組。」

譚坤倫憑《愛回家》的CPU一角廣為觀眾熟悉。（劇照）

譚坤倫離開TVB後，北上尋找發展機會。（IG@ alan_tkl_）

曾志偉自組公司頭炮作品《狩謊》早前開鏡，不過就接連傳出意外。（小紅書@曾志偉）

衛詩雅被玻璃碎片割傷左上唇，傷口涉及皮膚及唇紅部位，及致有一條血管斷裂與肌肉撕裂，當時出血量較多，屬全層撕裂創傷。（資料圖片）

譚坤倫拍攝《狩謊》動作戲時意外被對手一拳打爆鼻，送院後證實鼻骨骨折。（IG@ alan_tkl_）

遭拳擊高手擊中爆鼻 原定做手術後醫生最終建議自然癒合

譚坤倫透露，意外發生於7月尾，當時在香港拍攝一場打戲，被剛參加完拳擊比賽的對手一拳重擊面部，當場血流不止。他本來因為不想耽誤進度便忍痛繼續，但由於劇組見他鼻子即時腫脹，便立即安排他入院照X光，經診斷後證實鼻骨骨折。日前譚坤倫在IG透露自己準備進行「鼻骨閉合性手術」，然而他之後更新情況，指醫生不建議做，譚坤倫回應《01娛樂》時解釋：「本來打算消腫後，做一個不用開刀的復位，最後因為醫生睇到消腫後，唔係明顯變形，因為復位有機會重新移動啲骨，反而咁樣有機會係外表上冇而家咁好，所以建議我唔好做，其實相差別真係唔大，完全康復後稍微腫起的位置都會消去。」

譚坤倫透露，意外發生於7月尾，當時在香港拍攝一場打戲，被剛參加完拳擊比賽的對手一拳重擊面部，當場血流不止。（受訪者提供）

他本來因為不想耽誤進度便忍痛繼續，但由於劇組見他鼻子即時腫脹，便立即安排他入院照X光，經診斷後證實鼻骨骨折。（受訪者提供）

劇組很快安排他入院照X光做檢查。（受訪者提供）

日前譚坤倫在IG透露自己準備進行「鼻骨閉合性手術」。（IG@ alan_tkl_）

然而他之後更新情況，指醫生不建議做，譚坤倫回應《01娛樂》時解釋：「本來打算消腫後，做一個不用開刀的復位，最後因為醫生睇到消腫後，唔係明顯變形，因為復位有機會重新移動啲骨，反而咁樣有機會係外表上冇而家咁好，所以建議我唔好做。」（IG@ alan_tkl_）

日前已復工 指劇組主動提出減動作戲以免再受傷

譚坤倫表示暫時不便透露劇中角色，但就指自己的動作場面不算多，劇組亦在他事故後主動提出不再安排動作戲予他，以免再受傷。譚坤倫又透露自己現時只有少許痛楚，故前日（9日）已復工：「返到現場導演、監製、制片人都好關心情況，但係基本上都冇人睇得出有咩問題。」他更分享自己於8日去啟德睇拜仁對維拉賽事時的照片，見鼻上傷勢已恢復至肉眼難以察覺有異。

譚坤倫又透露自己現時只有少許痛楚，故8號去了啟德睇拜仁慕尼黑、前日（9日）更已復工，他表示：「返到現場導演、監製、制片人都好關心情況，但係基本上都冇人睇得出有咩問題。」（受訪者提供）

從近鏡可見，譚坤倫鼻上沒有任何疤痕，單憑肉眼完全難以察覺有異。（IG@ alan_tkl_）

他指自己11月會再去複診。（IG@ alan_tkl_）

指落雨濕滑易生意外 為劇組護航：拍戲十多年最負責嘅劇組

不過，由於劇組演員已兩度發生意外，也難免令外界擔心安全問題，質疑劇組未有好好保護演員，不過譚坤倫就對《01娛樂》表示：「劇組在安全問題上，極度積極處理，係我見過最負責任嘅劇組。但其實喺我角度上，動作場面真係些少偏差有啲碰撞屬於好正常，加上嗰日落雨地下濕滑，有時候距離近些少，就有機會碰撞。」此外，他也有在IG出post，指：「作為半個動作演員，小小碰撞係好常見，當日路面濕滑，實屬不幸，多謝關心，多謝戲組積極處理，照顧，專人送上禮物，每日關心我嘅情況，拍戲十多年來講，呢個劇組絕對係我見過最負責任嘅劇組，多謝關心。」

不過，由於劇組演員已兩度發生意外，也難免令外界擔心安全問題，質疑劇組未有好好保護演員，不過譚坤倫就對《01娛樂》表示：「劇組在安全問題上，極度積極處理，係我見過最負責任嘅劇組。（IG@ alan_tkl_）