東張西望｜的哥不忿黑的橫行專劏遊客敗壞行業　嬲到呼籲警方放蛇

TVB節目《東張西望》今日（11日）報道了網上流傳的片段，片中男人赤裸上身，凶神惡殺與多名警員對峙。一名叫祖友的司機就指：「排頭位架車就係咁喺度揀客啦，有啲人行埋去問佢，可能話佢去邊度，咁佢哋就揀話唔去。畀啲便裝嘅警察捉到，就行埋去叫佢落車，個司機就發晒爛咋，用粗口係咁鬧啲警察。直到有交通警嚟增援，個司機仲跳掣得緊要，除埋件衫露啲紋身出嚟。」

片中男人赤裸上身，凶神惡殺與多名警員對峙。(節目截圖)

的士司機不忿黑的橫行專劏遊客

阿祖表示因為坐纜車到山頂要$85，所以一班司機會有$100左右的價錢引誘遊客乘坐，最重要的是不用排隊，阿祖一早已經不恥他們的行為。除了因為他們橫行外，更覺得的士界被他們敗壞了，阿祖指全港都有不少地方有他們的足跡，揀客揀到入東涌：「一般都係遊客，啲遊客唔知香港的士嘅價錢，咁就盲中中上咗車，可能二百元嘅就收人五百幾。」更令阿祖不忿地表示：「好影響香港旅遊業嘅形象！直頭敗壞晒香港的士行業啦！」

阿祖不忿地表示黑的專劏遊客好影響香港旅遊業嘅形象。(節目截圖)

睇得出阿祖真係好嬲。(節目截圖)

阿祖更多次強調黑的敗壞行業

阿祖更表示不介意警方多點「放蛇」，讓這班「黑的」快點被打散，他最後再三強調：「好影響業界形象，亦都好影響香港旅遊業形象。」可以見到阿祖的憤怒。